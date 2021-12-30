輪公屋1年買綠置居貨尾　民建聯疑長遠執行違原意　民主黨批難售

特首林鄭月娥今日宣布，將推出先導計劃，容許輪候公屋逾一年人士購買今期綠置居貨尾單位。民建聯房屋政策發言人柯創盛指，今次措施作為權宜之計勉強可接受，但若視作「先導計劃」而長期推行則有所保留。



民主黨房屋政策發言莫建成指，該批貨尾單位僅有500多個，而且全屬不足200平方呎納米樓，本身是「難以賣出」，批評新措施是「出口術」，未能真正幫助有需要的家庭。



特首林鄭月娥宣布推出先導計劃，容許輪候公屋逾一年人士購買綠置居貨尾。

柯創盛解釋，綠置居原意是滿足公屋住戶置業需要，同時將騰出的單位分配給輪候冊申請人，做到「一換一」的流轉效果。他相信，若建議將放寬要求設在「輪候一年」，將令合資格者大增，導致申請人數大幅增加，令公屋戶中籤機會下降，與政策原意反道而馳，甚至吸引無意「上公屋」但希望「抽綠置居」的人士進入公屋輪候冊，影響真正有需要者的「上樓」機會。

柯創盛指，若長遠放寬要求設在「輪候一年」，將令合資格者大增，導致申請人數大幅增加，令公屋戶中籤機會下降。（資料圖片／廖雁雄攝）

民建聯早建議收緊資助房屋轉售 經補地價禁售期再延長無必要

柯創盛表示，現時私樓因特別印花稅（SSD）變相有三年的轉售限制，相反資助房屋限制只有兩年，民建聯早前已建議收緊資助房屋的轉售限制，因此歡迎延長「原價回購」的年期至5年。不過，對於林鄭建議一併延長經補地價後，在公開市場自行議價出售的禁售期至15年，柯議員則認為並無必要，因為現行10年限制已足以限制短炒，而原業主在扣除地價後，實際收益不算「厚利」，他看不到收緊的必要。

莫建成：貨尾單位數量少如杯水車薪

莫建成指貨尾單位數量極少，對於減低輪候公屋時間根本是杯水車薪，他指政府一直拒絕大規模收回新界棕地群用作興建公屋，是導致公屋供應長期不足的主因之一，強烈要求政府應盡量透過《收回土地條例》收回新界棕地群興建公屋，縮減輪候公屋時間。另外，政府承諾的2萬個過渡性房屋單位，截至上月只有約2千個落成，基層「告別劏房」彷如天方夜譚，政府必須更積極物色閒置用地，以興建過渡性房屋，改善長時間輪候公屋人士的居住環境。