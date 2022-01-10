洪為民派對｜多名涉事議員不出席周三首次大會　何君堯考慮中

港區人大代表洪為民生日派對爆疫風波仍未平息，20名立法會議員赴宴，其中4名立法會議員正在隔離中心，無緣本周三（12日）立法會首次會議。立法會主席梁君彥今早（10日）見記者指，其餘16名議員雖然已解除檢疫令，但仍要接受多次檢測，他強烈勸喻該16名議員採取適當措施，在本月22日完成最後檢測前盡量留家，避免外出。

有份出席生日會的民建聯議員葛珮帆、林琳及郭玲麗，決定聽從立法會主席建議，周三傾向不出席立法會會議，改為網上收看直播；新民黨黎棟國、容海恩及陳家珮3人亦決定不出席。



何君堯：強烈勸喻並非法律規定

新民黨表示，立法會議員需在盡責履職與抗疫之間取得平衡，經黨團商議，3位受影響的新民黨立法會議員，即黎棟國、容海恩及陳家珮，不會出席1月12日舉行的立法會大會；至於黨主席葉劉淑儀議員及李梓敬議員將如常出席會議。

陳家珮今日下午接受查詢表示，個人傾向出席，若出席會作一系列的安全措施，包括點對點由家中前往立法會、開會期間不會脫口罩喝水、不會去廁所，盡量只留在會議廳位置，待完會後隨即回家繼續居家隔離，但重申要留待黨團商討。

選委界議員譚岳衡指現時疫情嚴峻，考慮到防疫風險，經過慎重思量，決定不出席周三立法會會議，「我會準時在家收看會議直播，關注市民關切的問題，時時關注民生，儘快全面投入常態的立法會工作，竭誠為市民服務。」

建制派議員何君堯則指，梁君彥的強烈勸喻並非法律規定，而是善意提醒，他正在做開會準備工夫，不想錯過首次會議。他強調仍在考慮當中，亦需接受多次檢測，又說即使不能參與第一次大會亦非很大損失。

何君堯。（資料圖片）

林順潮：應以抗疫為先

選委界議員、眼科醫生林順潮接受查詢時表示，今早得悉主席梁君彥勸喻16名議員盡量留家避免外出時，已經取消本月22日或以前手術和門診病人的預約。他認為，現時應以抗疫為先，減低任何風險，建議可由專家或衞生防護中心決定他們是否適合出席會議。

他又指，當晚只在現場逗留3分鐘，掃「安心出行」並打招呼後已經離開。被問到16名議員會否就出席與否達成共識，林順潮稱會尊重議員的意見，強調若多數人會出席會議，他亦會跟大隊。

梁君彥。（盧翊銘攝）

梁君彥：如何處理考議員政治智慧

梁君彥今早表示，政府要求涉事官員留家隔離觀察，直至完成全部檢測結果至陰性才恢復職務，他亦強烈勸籲有關議員在合理可行的範圍內採取適當的個人防疫措施，盡可能在確定檢測結果前留家，避免外出。他又指，只要一直檢測結果為陰性，已滿足了法律要求，但強調公眾人士對議員要求高一線，所以如何處理「考議員自己的政治智慧」。