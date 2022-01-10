專訪︱李國章親述林鄭「火滾」原因　洪門宴同日已提醒勿周圍走

港區人大代表洪為民生日派對爆疫，震動本地政界，特首林鄭月娥上周點名表示對出席活動的民政事務局局長徐英偉「尤其失望」。今日政圈流傳一張名字為「李國章」的WhatsApp對話截圖，該人提到「阿太（林鄭）輕重不分，只打自己人放生國泰。欠香港人一個交代！」疑似指向行政會議成員李國章。

李國章接受《香港01》訪問時表示，該訊息並非出自他之手。他透露，今次事件林鄭月娥之所以如此不滿，是因為「洪門宴」當日早會上，已經表明往後有機會收緊措施，提醒官員不要出席大型社交活動，但勸告遭無視，最終搞出亂子，所以「特別㷫」。



否認WhatsApp批林鄭：我好少打中文

該流傳訊息中，「李國章」提到出席晚宴的官員和議員確是敏感度不足，但「何罪之有」，國泰航空失責是事實，全城受到波及，責任難免，「阿太（林鄭）輕重不分，只打自己人放生國泰。欠香港人一個交代！」該人其後又以英文留言，指運輸及房屋局局長陳帆才是「罪魁禍首」，為國泰機組人員爭取豁免檢疫，但沒有好好管理。

該截圖下方有一個名為「WYH Kennedy」的人物，留下一個「嬲嬲」表情符號。

李國章回覆《香港01》指，不曾發出以上內容，「我冇咁講過」，其本身亦很少打中文訊息。

網上流傳訊息，指「李國章」批評林鄭輕重不分。李國章本人否認該訊息由他發出。（網上圖片）

徐英偉被點名批評 李國章：建制派「條氣唔係好順」

不過抽空而言，李國章表示整波疫情的確是國泰航空責任最大，「計我所知，政府都好寬容對佢哋（國泰）」，因為國泰利用「客機去，貨機返」避過指定檢疫，而家居檢疫期間機組人員到處走，又沒人監管。

對於「洪門宴」事件，李國章透露林鄭之所以會如此不滿，是因為早在1月3日（即宴會同一天）的政府高層早會之中，她已經向官員溫馨提示指「唔好周圍走」，但最終官員沒有聽勸告，「計我所知，嗰朝早林鄭喺早會度，就叫啲官員小心啲唔好四圍走……但佢哋就一定要出席，即係唔聽特首話啦，所以林鄭咁㷫就係咁解。」

李國章又提到，林鄭點名批評徐英偉、從嚴處理今次事件，的確有建制派表示「條氣唔係好順」：「法律上冇錯喎，呢班人都會㷫，法例上你（政府）都冇改變到，（宴會）仲係合法，犯咗咩罪呢？」

被問到個人是否認同陳帆是「罪魁禍首」，李國章未有正面回應，但表示相信對方的出發點，也是從運輸角度出發，擔心航空公司的人手問題。