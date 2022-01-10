洪為民派對｜楊子矜首開腔：我不是一個到處跑的人　籲勿參與派對

上周曾出席港區人大代表洪為民生日宴會的香港電台女主持楊子矜，一度對新冠病毒檢測呈初步陽性，其後證實非真正受感染，而是檢測樣本受疫苗病毒株污染所致。

楊子矜目前仍在北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，她今日（10日）在港台節目《新紫荊廣場》強調「我不是一個到處跑的人」，但即使正常生活也有機會染疫，形容自己屬不幸中的大幸。她呼籲市民不要參與派對，以免受高漲氣氛影響而鬆懈，妨礙抗疫工作。



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楊子矜形容陷入48小時的驚恐，對社會造成很大的驚擾，虛驚一場過後，形容「像做夢一場」。她憶述，洪為民生日宴會上，自己在晚上9時半前已離開，得知當晚有確診個案，原本打算上周五到社區檢測中心檢測，但因太心急就到丈夫的診所做檢測，豈料冒出「A貨」陽性個案。

被告知初步確診後，楊子矜已不斷收到衛生署致電了解過去三星期的行蹤及曾接觸的人，也連累曾一同喝茶的同事、家人等短時間入住竹篙灣，多人需要接受檢測，家裡的貓也要急著托朋友每相隔兩天上門餵飼，不禁感嘆「我們真是一海裡漂浮的一塊木頭，什麼時候撞上病毒，什麼時候避得開，好像都由不得我們」，即使是正常生活，也有機會不幸染疫，只是剛好自己屬假陽性個案。

她說，根據安心出行記錄，過去三星期裡只是上班、到樂富的餐廳用膳、到街市買菜，還有曾出席一個飯局及生日派對，多在家裡自己做飯，強調「我不是一個到處跑的人」。

楊子矜現被安排單獨入住病房，她形容窗外的風景不俗、還可以曬太陽，但伙食就不好說了，照肺、心電圖、抽血等報告都一切正常。她憶述，入院前收拾了很多雙襪子、一雙拖鞋，「如果真的染疫，不會像隔離那樣想吃什麼、想喝什麼都可以，肯定要服藥、治療，就不需要帶化妝品之類」，昨日家人也為其帶來物資，才發現電吹風、瓦杯或玻璃瓶、電熱煲都不可以送進來；也希望有官員體會入住檢疫中心後，可改善相關安排。

談及心情時，楊子矜坦言事情峰迴路轉，自己屬不幸中的大幸，認為即使沒有違法也要有警惕性及遵守秩序，「party真的不要去，人的情緒可能受環境影響，本來你以為自己是一個很防疫的人，但如果氣氛高漲，可能會鬆懈，這些地方就不要去了」，也呼籲不要舉辦家中派對，以免為防疫造成妨礙，也要珍惜自由生活。

party真的不要去，人的情緒可能受環境影響，本來你以為自己是一個很防疫的人，但如果氣氛高漲，可能會鬆懈，這些地方就不要去了。 香港電台女主持楊子矜

她又感謝家人體諒，談及告知丈夫初步確診時一度哽咽，對自己連累家人及朋友等感內疚，但對方安慰道「沒有連累不連累，每個人都有可能發生，一家人不可以這樣講，千萬不要往心裡去」，住院期間也學習調整心態，平常心面對。

楊子矜（左）感謝家人體諒及支持。（楊子矜fb圖片）