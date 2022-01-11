1.14起叫停面授課　幼稚園小學提早放農曆年　林鄭憂傳入學校

特首林鄭月娥今日（11日）出席行政會議前見記者。多達14名政府官員上周出席港區人大代表洪為民生日宴會，同場有出席者確診新冠肺炎，引爆政治風波，林鄭表明嚴肅處理，並點名指對民政事務局局長徐英偉「尤其失望」。林鄭料被追問相關事件處理進度，以及其他與疫情相關議題。



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【10:40】被問到現時停課會否太遲，林鄭不認為是太遲，強調作出停課決定不容易。她認為，現時停課較能保護小朋友，否則若小朋友透過家庭感染新冠病毒，再傳入學校，會對小朋友不利。

被問到公務員有問在家工作安排，林鄭指如果有些同事不是做核心抗疫工作，已經知會部門首長可以如此做。

【10:30】被問到洪為民生日宴會的調查進度、有否懲處安排，林鄭指現階段未收到調查報告，但強調她委派公務員事務局局長及特首辦主任所做的，不是法律上的調查，是紀律上的調查。法律上的調查交由食環署去做。

另外她提到，涉事餐廳按照最新資訊，有多達214人當日曾出現，但該餐廳根據報道，未必足以容納這麼多人。此外，有些安排如查打針紀錄方面，可能不符合D類食肆要求，這也是食環署的調查方向。

【10:12】林鄭說，由於專家批准兒童接種科興疫苗，政府會將疫苗接種擴展5至11歲兒童，但從風險控制角度，會優先為長者打針，兒童會以學校為本，政府派出外展隊到學校打針。她宣布，全校幼稚園及小學將在1月14日起暫停面授課堂，待復課後安排打針。中學現階段不受影響。

另外，林鄭表示防疫指施對不同行業帶來影響，會重啟防疫抗疫基金，分為兩部分，一是針對直接受收緊防疫指施影響的行業，包括須關閉的表列處所和餐肆；二是一直處於冰封狀態的行業，包括旅遊業。她稱，第5輪防疫抗疫基金將以防疫抗疫基金4.0為藍本，例如以餐廳面積及美容師數目等計算資助，不過資助金額與第4輪會有所不同，本周五會公布詳情。

【10:00】林鄭月娥指，政府希望提升疫苗接種率，從個案可見，沒有打針的人病毒量較高，呼籲未打針的市民盡快接種。她稱，自從上周公布落實疫苗氣泡，市民打針意欲提升，接種首針的市民明顯上升，目前首針接種率達74.7%，屬可喜現象，令社會更安心，昨日接種首針人士近2萬，打第三針人數更超過2萬人，若接種數目維持到2月24日，接種率提升百分之13%，達87.7%，接近九成。她續指，政府要加大打針能力，現時一個月可打130萬劑，比10日前增加30%。

她公布，月底將開放中山紀念公園體育館及界限街體育館作社區接種中心，即屆時全港共有14個社區接種中心。她又指，已要求衞生署開放15間長者健康中心為長者接種疫苗，估計每日可打2000針。

【09:48】林鄭指，今日記者會有新主持，是吳梓聰（Nicky），他將負責與傳媒聯絡的工作，感謝Arsene（姚繼卓）過去4年半的工作，往後希望大家與吳梓聰合作愉快。

林鄭形容，自1月5日宣布更嚴格社交距離措施，形容是「快準狠」，須與病毒「鬥快」。過去2周內，有2宗未確定源頭的個案，1宗已有可能的源頭，即百貨公司女售貨員，另一位是超市理貨員。政府最擔心是源頭未明個案，因可能涉及隱形傳播鏈。

【09:45】現場背景寫有「疫情嚴峻 同心抗疫」字句。