新冠疫情︱屯門檢測全日大排長龍　周浩鼎籲市民可明天到新站檢測

政府將屯門多個地方納入強制檢測公告，而去年12月27日至今年1月9日曾到訪屯門愛定商場的市民，更須進行6次檢測。《香港01》記者下午到現場視察，發現屯門安定友愛社區中心的流動採樣站檢測人龍橫跨整個屋邨，更有市民已等候近三小時。



民建聯立法會議員周浩鼎亦關注事件，今日（11日）向政府遞交請願信，要求盡快增設更多檢測中心。他晚上表示，經過與政府反覆溝通，得悉明天加開多個檢測中心點，強調屯門區需要強制檢測的市民，特別是曾到訪安定商場的市民，可留待明天再到新增的檢測站進行檢測，也可以選擇到其他區的檢測中心進行檢測，以做到有效分流，縮短輪候時間。



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周浩鼎表示，區內檢測中心輪候人龍情況嚴重，他呼籲正輪候的市民，可等候明天才進行檢測。政府將於明日起新增多個流動檢測站，包括由明日起至下周二（18日）運作的友愛體育館、友愛邨足球場，開放時間為早上10時至晚上8時。

由明日起開放至周五（14日）的流動檢測站有5個，其中新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心、大興社區會堂及龍逸社區會堂的開放時間為早上10時至晚上8時；青田足球場則只在下午2時至晚上8時開放。