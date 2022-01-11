立法會開鑼︱田北辰就爆疫「招呼」林鄭　六點質詢國泰防疫漏洞

本港Omicron疫情波及洪為民生日派對，影響明日（12日）立法會首場會議暨行政長官答問會，大批議員因隔離檢疫或留家觀察無法出席會議。實政圓桌立法會議員田北辰揚言，將爭取就機組人員防疫漏洞質詢特首林鄭月娥，更列出六點問題質詢，包括質疑政府採用航空公司的家居健康監察建議，與及為何沒有採用電子手帶系統等。



田北辰接受《香港01》查詢表示，若明天抽到他提問「不會留手」，將繼續「招呼」林鄭，強調自己已多次反映不應放寬貨機人員檢疫要求，但政府堅持，要求林鄭就導致第五波疫情爆發道歉。



不過，經民聯林健鋒認為，在事件責任水落石出前，不應胡亂問責。有民建聯新科議員認為，「新議會應把握時間做實事，鬧來鬧去並無意思」。亦有議員指政府及時推出防疫抗疫基金回應部份訴求，料答問會氣氛較為平和，似乎建制派不少人暫無打算將事件矛頭指向政府。



田北辰揚言，明日定會在行政長官答問會「招呼」林鄭。（資料圖片／鄭子峰攝）

田北辰表示，自己極度不滿林鄭的抗疫工作，認為政府推出防疫抗疫基金也無法紓解民憤，「推幾多錢出嚟都無用，搞到香港死城咁，我哋係社交動物，係生活質素嘅問題……好多人係香港屈到發癲，依家仲要留喺屋企。」

田北辰強調他已多次反映不應放寬貨機人員檢疫要求，但政府一直堅持放寬，又不做好監察家居檢疫的工作，強調必定會提出機組人員家居檢疫期間毋須戴手帶的問題。 田北辰去信林鄭，表示提出六點問題，希望她明天在行政長官答問會回應：

一、為何容許航空公司採用其自律家居健康監察？當局於事發前是否看不到有明顯漏洞？



二、家居健康監察在改善電子手帶等設備後已有明顯改善，為何不採用行之有效的電子手帶系統？



三、有指航空公司以「客機去貨機返」增加可豁免檢疫的機組人員數目，事件是否屬實？當局事發前是否得知相關安排？做法是否符合政府豁免條件？



四、政府當局會否檢控相關人士？



五、如何懲處相關航空公司？監管部門是否需要負上責任？



六、林鄭會否因轄下部門政策有誤、監管不力向市民道歉？



麥美娟早前在直播期間狠批陳帆。

麥美娟批陳帆讓貨運機組人員豁免檢疫造成漏洞

除了田北辰之外，工聯會麥美娟早前亦公開批評運輸及房屋局局長陳帆，她批評陳帆容許貨運機組人員豁免檢疫，令不少機組人員為免檢疫，「客機去貨機返」，指情況導致病毒在社區傳播，狠批陳「You are nice guy but你累死香港」，並要求他就事件道歉。

其他建制黨派並無太大意見 林健鋒促查明違法者秉公處理

作為建制派第一大黨，多於一名民建聯議員表示，無意就抗疫工作狠批政府。有民建聯中人表示，認為黨內沒有聲音刻意將矛頭指向政府，相信事件中各方面都應該檢討，又提到一些活動原屬正常，在疫情下可能需要改變目前的處理手法。亦有該黨新科議員認為，在答問會應集中做實事，「鬧來鬧去無意思」。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，他認同林鄭所言，應當徹查事件，從嚴處理，查清事件各持份者的做法有否違規之處，盡快了解清楚事件的來龍去脈。他強調，「香港是法治之區，市民應奉公守法，有人違法的話應秉公處理」。

另有其他建制政黨議員形容林鄭今次「醒目」，指政府預先公布推出防疫抗疫基金5.0，回應部份建制派訴求，估計明天答問會氣氛較為平和，加上近日「洪門宴」事件敏感，「唔知點收料」，明日還是「留一線」比較好。

新民黨主席葉劉淑儀早前則稱，不明白為何那麼多議員前赴晚宴，指議員有時間的話用於閱覽文件更好。