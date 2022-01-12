楊立門指「洪門宴」無違法　特首辦批武斷　林鄭赴婚宴僅留10分鐘

民政事務局前常任秘書長楊立門日前在報章撰文，指官員在收緊防疫及源頭不明個案出現前出席生日派對，無明確違法，又透露特首林鄭月娥亦曾出席商會前副主席籌辦的婚宴，質疑她有否以身作則。

林鄭月娥昨（12日）回應指，婚宴在去年12月初舉行，當時疫情控制仍很好，自己僅逗留10分鐘。特首辦昨晚再去信《南華早報》反駁楊立門，信中指林鄭於去年12月5日參加婚宴，當時距離出現Omicron變種病毒社區傳播仍有一段時間。

信中指，食環署仍在調查港區人大代表洪為民舉辦生日宴會的餐廳，批評楊立門指該餐廳符合D類處所規則的說法，屬毫無根據和武斷。



林鄭昨回應指，婚宴在去年12月初舉行，當時疫情控制仍很好，又強調自己僅逗留10分鐘。（資料圖片/歐嘉樂攝）

林鄭昨日出席行政會議前見記者，指必須弄清時序，第一宗本地Omicron個案發生在去年12月30日，翌日她主持會議作出「困難決定」，並無取消大除夕活動，但食物及衞生局局長及衞生署下午在記者會作出4點呼籲，包括盡量不要出席人多聚會，盡量不要除下口罩，是給社會、也是給予官員的呼籲，尤其相關官員也有出席會議討論策略，自身更加應該遵守。

林鄭指，去年12月30日前，本港疫情控制得很好，正期盼通關，她承認自己當時去了很多聚會，99%是官方聚會，有少數會坐下用膳。至於文章所提到的婚宴，是在11月底至12月初，她出席一場頒獎典禮之前去了約10分鐘，恭賀一名從事社區工作的人士，「唔知嫁女定娶媳婦，我都唔係好知」，反問：「咁樣係咪好違反對官員嘅要求呢？都希望大家要公道。」

楊立門日前在報章撰文，指官員在收緊防疫及源頭不明個案出現前出席生日派對，無明確違法，又批評林鄭亦曾出席商會前副主席籌辦的婚宴，質疑她有否以身作則。（資料圖片）

林鄭：食環署初步指涉事食肆不符D類食肆要求

楊立門在文章反問出席者違反哪一法例，林鄭月娥在記者會反駁指，據食環署初步提交給她的看法，涉事食肆並不符合D類食肆的要求。「如果嗰封信（文章）話，嗰間食肆係完全冇問題呢，咁對唔住，呢個完全係一個武斷嘅睇法。」

她指政府現時並未做完調查，而表面證供也顯示該食肆有問題：「以人數、D類嘅要求，要有枱擺好一張一張，等我哋可以知道你符合到先得，如果唔係，係流水作業式，點可能滿足到對於D類食肆咁嚴格嘅要求呢？呢啲全部係擺事實講道理。」