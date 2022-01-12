架構重組｜林鄭「親生仔」創新辦消失？ 政府消息：下任特首決定

特首林鄭月娥公布政府架構重組方案，建議政策局由13個分拆、合併成15個，包括增設文化、體育及旅遊局，但政界有聲音要求重設的中央政策組，未見蹤影。根據政府提交予立法會的文件中，原有政府架構圖列明政策創新與統籌辦事處（創新辦），但建議重組後的架構圖，卻註明「政策創新與統籌辦事處未有列於此組織圖」，引起外界猜想。

政府消息人士指，創新辦直接向特首匯報，政府目前不會提出有關創新辦的建議，未來路向由下任特首決定，若下任特首認為合適，亦可改為「發展和改革政策組」。



創新辦被指未能發揮心戰室功能

2017年10月，林鄭月娥在首份《施政報告》提出改組中央政策組為創新辦，統籌重要跨局政策、讓青年人直接參與制訂公共政策等，更高薪招聘年青人從事政策研究、項目協調工作，可說是林鄭的「親生仔」。創新辦首任總監為林鄭「愛將」馮程淑儀，現已轉任西九管理局行政總裁。



2019年修例風波，政府被批評將中策組棄而不用，輕視其為社會「把脈」功能，創新辦亦未能發揮心戰室功能，不時有聲音要求政府重設中策組。

劉兆佳倡設立部門專注政策研究

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，今次改組架構反映政府希望更積極有為，集中大力推動民生、經濟、與內地進一步融合等多個範疇，建議政府設立一個可綜觀全局的組織，從大局角度全面研究問題，並提出政策方案。

劉兆佳指，因應過往經驗和工作需要，政府要有一批人專注政治、政策和策略性研究。他指，政府要強化和內地合作、參與國家五年計劃，加上外圍環境愈來愈複雜，未來幾年東亞例如台海局勢會出現動盪，在此背景下，無論是研究政府長遠政策，還是分析國際形勢，以至更好地掌握民意以及建立整體發展戰略，都需要大量研究工作。

他表示，每個政策局都需要加強政策研究能力，政府亦需要有人從大局角度全面研究問題，並提出意見及政策方案。

▼現屆政府架構圖及按重組建議的政府組織圖▼

