收緊空運波及日用品　林鄭預告鮮食藥品大幅加價：或者有啲買唔到

國泰機組人員違反豁免檢疫安排，令變種病毒Omicron流入社區，觸發第五波疫情，備受社會、政界闊關注。特首林鄭月娥今日（12日）在立法會大會遭多名議員質問，她一再否認防疫措施錯漏百出，又指措施牽涉人，就難以避免有人不遵守，但政府會嚴肅跟進執法、調查及懲處工作。



對於外界批評的航運豁免檢疫漏洞，林鄭強調，一系列規例包括第599C及599E章，分別涉及由內地及海外進入香港人士，當中都有豁免檢疫條款，均經由立法會審議及通過。當中貨運人員的豁免牽連本港日常生活，但因應國泰事件，政府已收緊空運措施，林鄭警告影響將陸續浮現，首當其衝是新鮮物品、電子產品及藥品供應，「大家就嚟見到啲嘢會很貴，或者有啲嘢買唔到。」



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林鄭表示，有關豁免的其中一個基礎，是進入香港人士「對經濟及社會運動至為重要」，而所有貨運出入均屬此款，林鄭指有關豁免對維持香港正常運作極為重要。

你可以想像我哋700幾萬人，如果無咗每日大概8000個跨境貨車司機運貨入嚟，冇咗啲航班運貨入嚟，會係乜嘢光景？所以豁免喺空運、陸運方面係既定政策，但不等於豁免咗就無王管，有嚴格的防疫安排需要遵守。 林鄭月娥

林鄭：依家已無乜貨運經飛機入嚟

林鄭指不會放過影響香港防疫狀態的違規人士，將作出調查和懲處，重申會追究到底。不過，她提醒早前政府已因應有機組人員違反家居檢疫，而收緊空運措施，預告後果很快就會顯現：「因為香港空運、貨運承受力已經大幅下降…... 易志明不斷點頭，佢就最掌握喇，依家已經無乜貨運透過飛機入嚟。」她警告未來新鮮物品、電子產品及藥品供應都會受影響，並會很可能會大幅加價。

我哋有幾多間日本餐廳，大家知㗎，無晒飛機入新鮮物品，跟住係電子產品，藥品，呢啲好快就會受到今次收緊貨運空運機組人員措施所影響，所以喺呢度我都要預告，大家就嚟見到啲嘢會很貴，或者有啲嘢買唔到。 林鄭月娥

空貨最多為食物 林鄭問議員：忍心摧毀這個行業？

林鄭指過去一年香港空運貨運做得非常好，首11月是460萬噸，超出了2020年全年450萬噸，反問質問她的議員，「香港一直全世界貨運樞紐第一，大家係咪忍心摧毀這個行業？」她進一步解釋指，如果豁免再有變動，影響的將不只航空公司，而是全體市民：「以貨運重量計算，經飛機入口的貨物，第一係食物！」

她其後隔空點名飲食界議員張宇人，反問「我畀你開返餐飲業，張宇人議員，可能都沒貨到，所以今次決策就係咁嘅後果。」