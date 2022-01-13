架構重組︱張志剛嘲隨時變廢紙　引潛在參選人：使乜你代寫政綱？

特首選舉至今撲朔迷離，未有確實風聲，但場外「廝殺」往往更精彩。現任特首林鄭月娥昨日（12日）在立法會答問會上，公布新政府的改組建議。在任期尾聲突然拋出大刀闊斧的政府架構改組方案，難免引人遐想為連任鋪路。

有「梁粉」之稱的一國兩制研究中心總裁、全國政協委員張志剛今（13日）在《明報》撰文，批評林鄭此舉是「兒戲笑談」，當正自己真是「奶媽」，連下屆特首的組班方式都想涉足，引述一名「有興趣參選」的人士反問：「使乜你同我寫政綱」。

張志剛嘲諷，作為政府高層不專心處理防疫措施漏洞，卻構想與其任內無關的改組方案，「那是完全不分緩急、不分輕重，更是不務正業。」



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張志剛：行政主導並非林鄭主導

張志剛指，林鄭本屆任期尚餘169日，大約是5個半月；距離下屆行政長官選出，更只有兩個多月。任期到尾聲，才提交一個幾乎把現任政府架構完全拆散、再搭建一次的重組方案，但又不在任內完成：「不必長篇大論，她就是再一次發揮『奶媽』的角色，視下一任行政長官為自己負責教養的『嬰孩』。林鄭月娥此舉，稍具公共管理常識者都視為『兒戲笑談』。每一任行政長官都有自己的施政理念，以自己的管治團隊去執行。大家都是行政長官，平起平坐，為什麼這一任行政長官可以決定下一任行政長官的執政架構模式？行政主導就是行政主導，不是林鄭月娥主導！」

他提到，如果下任行政長官不支持林鄭的改組方案，該方案就如同「廢紙」。張指，政府當然有權在任內任何時刻提出改組，可是政府提出任何政策，由構思到落地執行，都是一個嚴謹而認真的「政治過程」，而改組政府事關重大，需要面對政府內部高層的意見、立法會議員的意見、政治評論者的意見，甚至可能包括中央政府的意見。他指，如果林鄭月娥真的有擔當，就應馬上提出改組，但如今只是「留回下屆政府參考」，反問外界應該如何看待這一份下屆可能變成「廢紙」的建議：「政府不能把自己變成『城市論壇』，又或者中學生的辯論會，拿些話題出來講講就算。」

全國政協委員張志剛。（資料圖片）

質疑林鄭以公帑為己助選

張志剛又提到，近日Omicron變種病毒疫情再爆，街上人流減少，店舖老闆和從業員都終日發愁，「好端端的形勢，就是因為政府防疫政策的漏洞，讓全個社會又起碼蒙難一個月，如果林鄭月娥和她的團隊，把花在搞『城市論壇』和中學生辯論會的時間用來抗疫防疫，用來仔細檢查國泰如何保證旗下的飛行人員徹底嚴格遵從規定，不會在外地和當地的群眾接觸而感染病毒，香港就可以逃過一劫。」

他提到，去年底已有3名由德國法蘭克福抵港機師，於外站停留期間擅離酒店其後確診，明明已有先例，不需要官員有什麼先見之明，但「後知而不覺」則是大問題。「政府高層不去謀劃防疫措施以求滴水不漏，卻去天馬行空，構想一些與他們任內絲毫無關的改組方案，那是完全不分緩急、不分輕重，更是不務正業。」

張志剛最後提到：「我問過其中一位有興趣參選的人士，他只是閒話一句：『我使乜你同我寫政綱！』個人絕對相信，每個有興趣參選行政長官的人都會有完全相同的反應！」他指，如果林鄭月娥參選爭取連任，這份「建議」很可能會照搬入她的政綱之中，反問這是否動用公帑給自己助選：「政府高層做了幾個月，那應該如何計數！」