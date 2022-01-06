特首選舉｜全國政協爆短訊流傳　支持林鄭連任因夠「聽話」

特首選舉3月舉行，特首林鄭月娥會否連任備受關注。有「梁粉」之稱的全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛今（6日）在報章撰文，形容特首跑馬仔至今未有苗頭，是「撲朔迷離」，又透露政界有短訊流傳支持林鄭連任，最大賣點是夠「聽話」。

張志剛質疑有關說法無稽，指「聽話」與「忠誠」可以相差十萬九千里；而且若果林鄭真「聽話」，為何會出現內地專家早已指明戮破的機組人員漏洞，「中央千叮萬囑要注意外防輸入……結果又是不幸言中！」

張志剛主張特首選舉開放競爭，讓兩個實力最強、中央又可以接受的人參選，也有機會讓中央作一次最後檢閱。



張志剛踢爆有短訊流傳支持林鄭連任，最大賣點是夠「聽話」。（梁鵬威攝／資料圖片）

林鄭遭「大清算」為年度最大快人心活動

張志剛今日（6日）在《明報》以「有競爭又何妨」為題撰文，首先分析林鄭連任行情，他指「聽話」一說是陷中央於不義，「不要說是挑地方大員一把手，就算是挑一名秘書、一名助理，『聽話』都不是優勢。」他說即使是自己挑秘書，第一條件都是能幹，免得操心煩心。

他指綜合不少民調結果，林鄭要尋求連任幾乎是不可能任務，但張志剛認為林鄭最好真是有連任企圖，屆時可以「接受所有政治上的X光機、超聲波機、磁力共振機等等照射一遍」，好讓所有具政治良心的人士一起「有碗話碗、有碟話碟」，對林鄭4年半「所作所為」來一次大清算，「恐怕是本年度最大快人心的活動」。

若兩人競爭 中央可選前一天才給祝福

張志剛指，擁有最後實質任命權的中央，現時可能仍未下決定，一切仍在發展過程，充滿變數，但他認為特首選舉需要有競爭，因為根據修訂後的《行政長官選舉條例》，就算一人參選，也必須取得過半選委支持，即至少取得751張選票方能當選，「就算不是甲和乙選，甲也要和甲自己選」。

他指歷來6次選舉，只有董建華競選連任、以及曾蔭權2005年繼續餘下任期的選舉，是沒有競爭自動當選，但兩次都是在修例前。而其餘的特首選舉都是有競爭，其中兩次，更是建制派內，中央可接受多於一人的實質競爭。在目前肯定只有建制派才可入閘參選的情况下，對於中央而言，讓兩個實力最強、可接受的人參選，也有機會讓中央作一次最後檢閱。他不認同有競爭會撕裂建制內部一說，指2012年「唐梁之爭」，本身也是先有分裂，即「既得利益」和「社會改革」的矛盾，才導致競爭。

屆時，可能在經歷競選過程後，選前一天中央才給予祝福。張志剛指，最終有否真競爭，仍然要視乎實際人選，如果有獨當一面人選，或有二人「各有各好」，又會是不一樣的選舉。