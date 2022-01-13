康體處所疫下被封　業界嘆慘遭祭旗　促每人派一萬補助金

變種病毒襲港，政府早前勒令關閉15類處所，包括健身中心、體育處所和泳池。工聯會旗下的康樂體育專業人員總會今（13日）召開記者會，講述行業苦況。總會促請政府設立緊急援助基金，為受防疫抗疫措施影響、以致短期停工或開工不足的從業員提供應急補助金，並要求政府在第五輪防疫抗疫基金為從業員提供一萬元補助。



高爾夫球場嘆失營業黃金季節

香港高爾夫球大聯盟發言人劉家樂指，每年一、二月天氣宜人，屬高爾夫球場生意最好的月份和季節，但如今高球場被勒令關閉，令營運者和從業員大失預算，室內高球場的處境「百上加斤」。經營室內高球場的俞旭東指，高球場在疫情下多次關閉，不少教練「無工開」、收入不穩定。他指基於高爾夫球性質，不論在室外或室內高球場打球，都會保持非常遙遠的社交距離，質疑政府勒令關閉高球場的做法不合理。

健體專業人員總會主席王曉山指，本港共有一千間健身處所，關閉處所令業界每月損失4億元，惟過往防疫抗疫基金的資助金額遠不及業界損失，他擔心新年後出現健身室倒閉潮，大量健身教練加入「失業大軍」，直言：「每次（政府）都係搵我哋祭旗」，又指若健身室長期無確診個案，政府應容許相關處所復業，至少容許恢復一對一的私人健身課堂。

梁子穎質疑，但容許政府讓食肆於晚上六時前開放，但卻「一刀切」要求康體處所全時段關閉，質疑做法不合邏輯。（吳倬安攝）

食肆有限運作、康體處所全關 梁子穎轟不合邏輯

本身是游泳和田徑教練的工聯會立法會議員梁子穎，自言去年也擔任兼職游泳教練，指當時同時為10個學生授課，學生和教練均有量體溫、使用安心出行和接種疫苗，一直相安無事，認為傳染風險非常低。他續指政府只禁止晚市堂食，但容許食肆於晚上六時前開放，但卻「一刀切」要求康體處所全時段關閉，質疑做法不合邏輯。梁子穎指，過往四輪防疫抗疫基金未有為自由工作者提供任何資助，認為政府可透過認可機制，資助受疫情影響的自由工作者。

總會提出十項建議，包括促請政府在第五輪防疫抗疫基金，為從業員提供一萬元補助，指抗疫基金須補漏拾遺和擴闊資助受惠對象，涵蓋被忽略的瑜伽、健身、溜冰、新興運動及支援服務的員工，同時簡化申請程序盡快發放補助，為教練和自由工作者提供彈性認證。總會建議，在嚴謹防疫措施限制情況下，如疫苗氣泡或護照，開放訓練場地供體育競技運動員及救生員進行訓練，並盡快重開非身體接觸的運動健身和體育項目場地。