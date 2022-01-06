美容院今晚營業至半夜衝刺　業界憂農曆年難重開　促檢視處所名單

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，政府日前公布將於周五凌晨起收緊防疫措施，多個表列處所需要關閉至少14天。香港美容業總會創會主席葉世雄今日（6日）於港台節目《千禧年代》形容政府將美容業界「祭旗」，指他們過往做好防疫工作，亦非高危行業，不理解停業的意義。他指，對於在農曆新年前重開並不樂觀，預計損失超過30億。他希望政府可考慮檢視599F內的表列處所，設機制將部份行業剔出列表。



▼1.4政府公布要擴大疫苗氣泡▼



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香港美容業總會創會主席葉世雄指，農曆新年前為營業高峰期，不少預約已經爆滿，估計業界會於今日做更多生意，料會營業至半夜。他對能夠在農曆新年前重開並不樂觀，反問「你覺得14日可以變零？」，預計損失超過30億。

他批評政府將美容業界「祭旗」，認為他們過往於防疫工作做得好，「點解有我地份？」他認為政府於長遠而言要考慮檢視599F內的表列處所，設機制將部份行業剔出列表；而短期則應向業界作賠償，可以實報實銷方式資助他們向員工支付薪金過年。