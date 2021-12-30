調查揭健身中心總數疫下不跌反升兩成　新佔面積縮細料百花齊放

疫情下各行各業都受影響，更不時有健身結業，例如連鎖健身中心Goji Studios近日就突然宣布結業。不過有組織統計香港健身中心數量，發現截至今年10月，總數不跌反升，單年新開365間，扣除結業的百多間中心後，總數達1,189間，較2019年增兩成，其中24小時營業的健身室更逆市擴充，由2019年全港只有37間，增至117間。

調查項目的負責人表示，大型健身中心面對更大的成本壓力，現時新開的大約1,000呎，較過往大型的中心為細。另外，在租金下調之下，吸引不少健身教練創業，預料日後健身室會百花齊放。



香港健身Guide運動產業化高峰會今午於都會大學舉行（張浩維攝）

香港健身Guide運動產業化高峰會今午於都會大學舉行，並發表新一份調查報告。香港健身Guide籌委組及調查組主席邱益忠表示，參考過往統計資料，再經互聯網及電話聯絡等方式，統計香港健身室數量，截至今年10月，全港至少有1,189間健身中心，較2019年的975間，上升21.95%。

他表示，雖然疫情下一度令運動場所面臨倒閉危機，一共123間結業，為香港史上最高，當中中西區及觀塘區更各有26間健身及運動場地倒閉，為各區之首；但由於租金較疫情前下跌，又有不少健身教練希望創業，於是一年內多開365間健身中心，同樣創下新高。

香港健身Guide籌委組及調查組主席邱益忠（黃偉倫攝）

疫情下有不少連鎖健身中心結業，包括近日結業的Goji Studios，邱益忠表示，大型健身中心面積隨時達4,000呎，租金、成本壓力大，即使有政府補貼亦不難以彌補；相反近期新開的健身中心，一般數百呎至千多呎，規模較細，成本較低，又可滿足疫情下市民對運動的需求，估計健身中心將百花齊放。

新增的健身中心，24小時健身場地的增幅尤見顯著。邱益忠指，2018年時，相關中心於香港仍只是起步階段，只有9間；到2019年增至37間；今年則再增2.1倍達117間，佔總數約一成。他表示，港人欠缺時間做運動，經營24小時健身場地的人手需求又較少，而且亦不會出現「hard sell」情況，更切合港人需求。不過他亦指，由於場地於晚上未必有職員看守，但又必須使用「安心出行」程式進入，或者會有人未使用就進場，認為潛在隱憂。

24/7 Fitness為本地的24小時健身場地，該中心董事及⾏政總裁⿈靜怡認為，做運動已成為年輕⼈的聯誼活動，由於⼯作與作息時間不⼀致，加上市⺠希望擁有安全與舒適的運動環境，相信24⼩時營運模式的健⾝室將成為健⾝⾏業的熱⾨趨勢，24/7 Fitness便於3年內，在香港開設50間分店。

亞洲運動及體適能專業學院行政總裁周錦浩表示，展望2022年，估計健身及運動地可帶來的銷售額高達36.6億元，認為行業已踏入黃金上升而，相信「運動產業化」的時代已來臨。