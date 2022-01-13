立法會開鑼｜醫生議員事忙？　林哲玄林順潮申逾期入內會

新一屆立法會昨天（12日）開鑼，《議事規則》經修改後，內務委員會不再強制全體議員加入，改由各議員自行申請。限期前只有82人加入，撇除立法會主席梁君彥，7名議員未有加入，當中包括醫療衞生界議員林哲玄及選委界議員林順潮。二人近日去信秘書處，要求批准他們逾期加入。



林哲玄解釋：原擬集中精力處理醫衞事宜

根據立法會文件，7名未有於限期內加入內會的議員，包括實政圓桌田北辰、自由黨易志明、鄉議局劉業強、林順潮、陳月明、商界（三）嚴剛及林哲玄。

不過，林哲玄日前去信立法會副秘書長，稱由於原本計劃集中精力處理醫療衞生等工作，而未有打算參加內務委員會，及後與業界溝通後，了解有同事希望他盡量擴大工作層面，尤其是參加內會工作，故希望申請逾期加入，「我明白正常加入的時限已過，故特解釋並希望容許加入內務委員會工作。」

本身是眼科醫生的林順潮，也去信秘書處申請逾期加入，並在信中指內務委員會工作非常重要，只是之前擔心工作時間有衝突，故沒有申請加入，現已重新審視並調整其他工作。

正副主席產生後 始接納逾期加入申請

在修改《議事規則》及《內務守則》前，除了立法會主席外，全體議員必須加入內務委員會及財務委員會。不過《議規》經修改後，不再強制議員加入內會及財會，不過規定須由不少於50名委員組成。至於財會，有6名議員未於限期內加入，包括晉身最資深議員的自由黨主席張宇人、建制派「班長」廖長江、經民聯吳永嘉、林哲玄、選委界陳曼琪、地產及建造界龍漢標。

根據《內務守則》及《財務委員會會議程序》，議員若逾期加入委員會，則須在有關委員會選出主席及副主席後，才能提出逾期參加委員會申請。至於申請是否獲接納，由有關委員會決定，強調只有在具充分理由情況下，該項申請才可獲接納，又規定逾期加入委員會的議員，不得因其獲准加入委員會，要求重選委員會的主席或副主席。