《獨媒》半年來首達收支平衡　訂閱收入未有大幅攀升

《立場新聞》及《眾新聞》早前相繼停運，令人關注香港傳媒生態。另一網媒《獨立媒體》今日（15日）發布上月營運收支，訂閱和廣告收入合共22.7萬元，與支出相若，是《獨媒》近半年來首次達至收支平衡。翻查資料，除12月以外，《獨媒》在過去半年，每月均錄得約2萬至11萬元虧損。
《獨媒》在工作報告中表示，對於《立場》及《眾新聞》等停運感到非常痛心及可惜，在沒有「大媒體」的年代，寄語讀者尋求替代及可信的資訊渠道。
員工維持16至18人 每月開支至少20幾萬
《獨媒》上月訂閱收入逾18萬元，已屬於高位，相比起半年前即6月份，訂閱收入僅約10萬元；至於廣告及其他收入有逾4萬元，按月大增近3.5倍。過去半年來，《獨媒》訂閱收入最低為10.5萬元；廣告收入最低不足2千元，與上月相差22倍。而員工人數期內一直維持在16至18人，每月開支至少須20幾萬元。
沒了大媒體 寄語讀者覓可信資訊渠道
根據過往3份年度報告，《獨媒》在17/18年度及18/19年度，分別錄得約28萬元及11萬元虧損。19/20年度是唯一例外，因反修動社會氣氛帶動，捐款額破紀錄逾300萬元，該年度錄得約113萬元盈餘。
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