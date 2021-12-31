《立場》案可釐清國安法界線　田北辰：有利傳媒發揮好新聞自由

警方國安處日前拘捕《立場新聞》前董事及高層等7人，除狄志遠外，89名候任立法會議員聯合發聲明，支持警方執法，質疑《立場》如何坐擁6100萬元資產。實政圓桌田北辰解釋，自己參與聯署是經獨立思考，並非盲撐，「我睇完呢份嘢，我問自己有乜理由唔撐，有乜理由唔簽」，經逐隻字審視後，「都睇唔到理由唔簽。」

田透露，聯署是有人在全體90名議員的通訊群組發起，參與與否並無壓力。他又說，不認為拘捕行動損害新聞自由，反而對釐清《港區國安法》下的新聞自由界線有正面作用，可經司法程序立下先例，「對任何傳媒都是好事。」



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田北辰今日（31日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問，聲稱自己最珍惜新聞自由，「因為係新聞自由擺我上位。」他稱因為自己的理性問政路線獲傳媒支持，因而得到曝光率，「今日攞到咁嘅選票，係因為我一路以來同傳媒關係都唔錯。」但他自己都不知道《港區國安法下》，新聞自由界線何在，現時《立場》一案進入司法程序，法庭會就其報道及文章是否構成「煽動仇恨政府」有個說法，「以後大家就知底線何在，有先例對其他傳媒發揮自由應該係正面㗎！」

對於政府有意就「假新聞」立法，田北辰認同有必要，「完全唔理假新聞，乜都得，就係搞到香港今日撕裂得咁犀利。」他強調，應該關注立法的條文如何能保障新聞自由，又指曾有前輩向他稱「呢個世界上永遠無一樣嘢一係黑一係白，大部分都係灰色」，最多只是程度上的分別。

田北辰稱，特首林鄭月娥曾於一個閉門晚宴點名指他批評政府最多，「無論點睇政府都覺得我係批評最多嘅建制派議員」。（資料圖片）

夏寶龍「混一色」論 田：以為講緊我

被問到新選舉制度下的議會已沒民主派，90位議員是否有足夠代表性？田北辰稱，港澳辦主任夏寶龍曾說「不要清一色，要混一色」，「我當時一聽到混一色，我以為佢講緊我」，正如特首林鄭月娥曾於一個閉門晚宴點名，指他批評政府最多。

田北辰認為，自己「幾十歲」仍然擔任民選議員，目的就是要監察政府，「如果你哋代表攬炒、代表一定要公民提名選特首，咁我無法子代表你；如果唔係，點解我唔可以代表你？」他強調，自己曾在立法會提出以《特權法》邀請政府官員、港鐵和各承辦商回應港鐵沙中線和土瓜灣站工程質量問題。

田北辰認為，有一個公信力的調查機構調查社會爭議事件，他隨時都會歡迎，又指若不做只會令兩邊更撕裂，長遠沒有好處。（資料圖片）

憶反修例期間 張曉明表明不會獨立調查

至於他曾經公開要求政府就反修例事件成立獨立調查委員會，田北辰認為，有一個公信力的調查機構調查社會爭議事件，他隨時都會歡迎，又指若不做只會令兩邊更撕裂，長遠沒有好處。田北辰強調，無論調查結果如何，都不可以批評法官的決定。

被問到林鄭曾批評當日提出相關建議的議員應道歉，田北辰指前年8月，現任港澳辦副主任張曉明曾與他們會面，強調不會在當下成立委員會，他認為若一有爭議就不去處理，將難以修補撕裂。