立場停運︱批西方政客雙重標準　港澳辦：媒體不能擁有法外特權

《立場新聞》被調查及凍結資金，引來外國政界批評。國務院港澳辦發言人表示，美西方一些政客稱此舉「損害新聞和言論自由」，完全是顛倒黑白、混淆是非，是其虛偽「雙標」的自供狀。



港澳辦發言人稱，美西方那些政客所謂「新聞和言論自由」從來都是對外搞一套，對內搞一套；對人搞一套，對己搞一套，指美國在2020年至少117名記者被捕或拘留，在佛洛伊德事件發生後一周內發生148宗逮捕或襲擊記者事件，又說美國指控維基解密創辦人阿桑奇17項間諜罪，指「美西方那些政客根本沒有甚麽他們所聲稱的『神聖信條』，種種冠冕堂皇之辭都不過是用來掩蓋其卑劣行徑的借口和幌子。」

發言人表示，新聞和言論自由受法律保障，也需依法律行使，又指有法必依、違法必究是法治社會的基本要求，從事媒體行業並不能擁有法外特權。發言人稱香港一些媒體從業者打着「新聞和言論自由」的旗號，不顧法律明確禁止之規定，鼓吹煽動「港獨」「黑暴」「攬炒」，為反中亂港分子提供宣傳平台，甘作外國反華勢力的代理人，嚴重威脅國家安全和社會穩定，被依法追究是罪有應得。