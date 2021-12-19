立法會選舉︱麥美娟：工聯會全面告急　「贏硬」之說純屬謠言

建制派不少地區直選候選人，選前幾日已經告急，包括參選港島東直選的工聯會會長吳秋北。改循選委會界別出選的工聯會麥美娟今早到灣仔會展時，指工聯會選情全面告急、形勢嚴峻，呼籲市民支持所有工聯會候選人，特別呼籲市民投票予吳秋北。



該黨參選新界西南直選的陳穎欣，在社交網站發帖「全面告急」，聯同前立法會議員王國興到葵盛西邨及荃灣拉票，緊急呼籲選民集中票源投她。陳穎欣表示，自己在選舉過程中一直被狙擊，呼籲街坊「要救穎欣、送穎欣入議會」。



麥美娟亦澄清指，吳秋北「贏硬」的說法是純屬謠言。對於會否擔心今次選舉投票率或會比過去低，造成認受性爭議，麥認為新選舉制度的認受性並非觀乎投票率高低，而是「全過程人民民主」，不只是競選期間的政治爭拗，而是比拼工作政綱，期望到時候能充分實踐政綱，實踐對市民承諾。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。