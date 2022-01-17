專訪︱蔡子強：民主運動不離妥協　「30年一事無成」錯誤認識累事

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，由於政治環境令人意興闌珊，將於今年退休，並淡出時事評論。在上篇，他寄語年輕人熟讀歷史，對前景不要輕言悲觀或樂觀。然而在訪問過程中，他亦不免提出「不中聽的意見」，勸諫年輕人在民主運動的挫折中，吸收失敗經驗。

蔡子強說，過去十多年香港政治生態由激進力量主導，未學懂「進退有道」，甚至錯誤地指控「民主運動三十年一事無成」，結果愈走愈激，導致今日公民社會面臨全面肅清，一夕之間輸掉所有。他強調，無意責怪任何人，但希望大家冷靜下來後，可以給予老一輩民主派公道的評價，反思過去十多年來民主派走過的路。

蔡子強隱退——專訪二之二



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背景：民主派2010政改一役後「裂變」

要準確解讀民主運動的演變，須先了解一些基本背景：香港民主派政治光譜的「裂變」，始於2010年五區總辭及政改爭議。當時民主黨不參與「變相公投」、破天荒進入中聯辦談判並支持政改，被視為踏出與中央良性互動的重要一步，但同時受到以黃毓民為首的激進派狙擊。隨後2012反國教事件、2014年雨傘運動及後續的「退聯」和旺角騷亂等事件，激進力量全面抬頭。

至2019年修例風波，激進力量已全面主導整個民主陣營，民主派政黨在群情洶湧下，在議會內外都與政府全面對抗，並與激進派出現一定程度的「合流」現象。

自中央直接出手訂立《國安法》及修改香港選舉制度，伴隨一系列的執法行動，香港自八、九十年代以來一直由民主派主導的公民社會、社會輿論環境全面瓦解：民陣、支聯會、教協、職工盟相繼走入歷史，數個具代表性的民主派媒體亦悉數停運。以全國港澳研究會副會長劉兆佳的說法，香港正處於「肅清」時期，這是中央意識到過往對反對派的一套行不通，下定決心採取霹靂手段的結果。

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反思民主發展的「關鍵兩年」：良性溝通為何沒有後續？

蔡子強並未正面回應以上背景，但認為民主運動走向激進化，是眾多不幸交集而成，不能全怪泛民「被騎劫」，也不能全怪年輕人，其中一點北京亦需要反思。他憶述，2010年政改方案通過後，民主派和北京的良性互動沒有後續，當時他曾向中央派來徵詢意見的人反映，需要有一些恆常的民主改革溝通管道，包括成立一個包括民主派的政制發展討論平台、設立民間多方政制溝通平台，結果兩件事都沒有做。

正因為政改一役後，特區和中央政府好像「拎到票通過就完」，沒有後續，結果民主黨於2011年區議會選舉、2012年立法會選舉失利。時值兩地矛盾升溫，由民生層面擴及到政治意識形態，進一步激化民主運動。隨後再發生一系列事件，包括戴耀廷提出「佔領中環」；北京於2014年發表首份一國兩制白皮書，首次表示對港擁有「全面管治權」，同年人大常委會頒下「8.31決定」，再爆發佔領事件，北京與民主派的政改談判已全然決裂。

「你要說服外界溝通和讓步有用，就要展示出一些實際成果，否則根本反駁無力，整個板塊被『夾』過去激進派那一方。這一點我有少許同情泛民，他們的處境確實有很大困難。當舊有的路線被攻擊得體無完膚，大家自然就會試另外一個派別的方法，結果就是今日這種景象。」

▼2010年五區總辭、政改爭議▼



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為老泛民平反：30年民主運動贏了很多

蔡子強亦提出一個重要看法：一些年輕人以往動輒指控老一輩民主派「30年民主運動一事無成」，這觀點絕對是錯誤的，必須平反。

他指，年輕人應該撫心自問，眼見香港過去一年多失去的事物，有沒有感到唏噓。如果答案是「是」的話，還憑什麼去批評老一輩民主派「一事無成」：「公民社會、新聞自由、言論自由、有限度的民主選舉，這些你以往take for granted（視為理所當然）的事物，我們年輕時代是沒有的，30年民主運動其實贏得了很多東西。但短短一年多，我們就輸盡了這30年所得到的東西，而這些事物相當珍貴。」

蔡子強指，基於對過往民主運動成果的錯誤認識，導致一些人「太過心雄」，在爭取民主的過程中不懂得知所進退、因時制宜，將運動推向極端，覆水難收。

民主運動離不開談判 實力有限就不應動輒「曬冷」

其中，蔡子強提到部分年輕人極度抗拒任何形式的談判妥協，要求「一種完全無妥協的角力」、「贏就要贏晒」，事事要和對方「攤牌」、「曬冷」，但現實政治根本不是如此運作，「正如我當日（2010政改爭議）認同泛民和北京溝通，結果都是被人罵。」

同樣的例子見於前年8月，當時民主派由於立法會延任，內部深陷「總辭」爭論。當時蔡子強接受《香港01》訪問時表明反對總辭。當時是《國安法》實施初期、民主派初選過後不久，仍然是「抗爭派」氣勢最盛的時期，蔡子強的評論在政界引起大迴響，尤其受到激進派口誅筆伐。

蔡子強坦言，雖然明知提出這些意見一定被激進派批評，但仍然認為有需要表達，「當你實力有限時，就不要動輒向對方『曬冷』，應該逐點逐點、長期地爭取，哪怕每次爭取到的東西很微小。當然，當時說出來是沒有人會聽的。凡事都想一次定勝負，次次都想反枱，但明明反枱是對你自己不利，因為你底牌什麼都沒有。當對方看清你實力不過如此，唯一的下場就是被清枱。」

蔡子強。（鄭子峰攝）

曾被學生反問「為何要認識中國」

蔡子強續指：「這是一個全球範圍都適用的反省，一場『無大台』的抗爭運動，最後就會演變成『後衞政治』，一有危機時就集結起來一湧而上反對，像踢球『大腳解圍』，但下一步呢？沒了。沒有人集結這些力量，去換取實質成果。但你要推進實際改革，談判怎可能是『罪大惡極』的事？什麼都要贏盡所有，要對方『一敗塗地』，這樣子對方沒有下台階的，要麼就全勝，要麼就全敗，結果大家都看到了。」

對於以上種種，蔡子強會歸結年輕激進派三個不足：經驗不足、急於求成、對中國政治和歷史欠缺認識，尤其第三點。他憶述，數年前在政政系課堂上教授關於中國政治的內容，反過來被學生質疑為何要認識中國，一直覺得這個邏輯很奇怪：「明明你自己說，民主運動是在和中國交手，那怎麼可能不需要認識中國？香港所有問題都牽涉內地，竟然對內地沒有認識，真的有點天方夜譚。」

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今日香港政治環境翻天覆地，長年被視為溫和派的何俊仁、李卓人等前支聯會核心都身陷囹圄，眼見這些當日被同路人批判得最厲害的元老落得如此田地，蔡子強在訪問中，不止一次表達傷感之情。

「那你有什麼想對當日嚴厲批判他們的人說呢？」記者冒眛一問。

蔡子強思索良久，搖頭道：「不想具體點名批評什麼人了，也無謂再說什麼客套話。我相信現在大家都未沉澱完，新的時代會是什麼模樣。」