自由黨倡派5千至1萬元電子消費券　全數退還薪俸稅上限2萬

新一份《財政預算案》下月發布，自由黨上周與財政司司長陳茂波會面，提出多項建議，包括派發5千至1萬元電子消費券；退還薪俸稅100%，上限2萬元，以及延長公共交通補貼計劃特別措施等。

自由黨主席、飲食界立法會議員張宇人今日（17日）見記者時表示，最新一輪防疫抗疫基金向飲業界提供17億元資助，而飲食業已虧損約100億元，政府應在《預算案》中多預留一筆錢補助各行各業。航運交通界議員易志明指，業界等不到《預算案》的措施落實，促請政府盡快推出今輪防疫抗疫基金的「加碼」措施或第6輪資助。



自由黨立法會議員見記者。（周皓宜攝）

李鎮強：應延長交通補貼特別措施

批發及零售界議員邵家輝指，禁食肆堂食影響多個行業，有零售商反映生意跌一半，批發及周邊行業也不能倖免，建議政府派發5千至1萬元電子消費券，振興經濟。他稱，第5輪防疫抗疫基金對不少中型企業而言只是杯水車薪，希望政府為被勒令停業處所支付租金，並延續寛免政府用地75%租金，另外各項牌費應減盡減，應免盡免。

該黨選委界議員李鎮強說，中產在疫情期間開支增加，希望政府向納稅人退還薪俸稅100%，上限2萬元。他稱，政府早前推行「公共交通補貼計劃」特別措施，每月交通補貼領取門檻由$400調低至$200，補貼上限由$400提高至$500，但有關特別措施已於去年12月31日完結，促請政府延長有關特別措施。

航運交通界立法會議員易志明稱，公共交通乘客量下跌3至4成，業界急須政府援助。（資料圖片／梁鵬威攝）

倡延長「還息不還本」計劃

易志明稱，政府收緊防疫措施後，公共交通乘客量下跌3至4成，業界急需政府援助，但第5輪防疫抗疫基金並無涵蓋的士、小巴、巴士、渡輪等公共交通營辧商，建議政府延長「還息不還本」計劃，並提供燃油補貼。

張宇人指，業界需要現金流，除促請政府延長「還息不還本」計劃外，亦希望加大計劃額度，供僱主處理員工薪俸及年尾雙糧等事宜。

被問到是否贊成「安心出行」、「港康碼」及「智方便」互認，張宇人指飲食業會配合政府政策，若能透過「安心出行」顯示打針紀錄，可方便業界。他希望政府盡快公布疫苗氣泡執行細節，以便業界準備。