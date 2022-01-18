洪為民派對︱涉事官員調查正在進行　林鄭：不會不了了之

政府上周公布第5輪防疫抗疫基金，總共推出27項支援措施，過去幾日相關政策局及部門已經公布當中16項的詳情、並已開始接受申請。特首林鄭月娥今日（18日）出席行會前表示。希望可以更快速度、第一時間發放，首批援助可於農曆年前發放，不用等申請期結束，務求盡快審批。



林鄭又指，現時經收緊的防疫措施，如果沒有再進一步延長，大年初四便可以重新開放處所或晚市堂食，原定下月24日才實施的疫苗氣泡，或可提早作為重開的基礎。



+ 5

內地全民檢測須禁足 不為港人所接受

【10:11】中評社記者問及有專家意見，關於當局會否推行全民檢測。林鄭回應指，大家應分清楚不同檢測模式，指本港沒有專家提出全民檢測的要求。她提到按照國內經驗，這種全民檢測方式，最有效應該配合「禁足令」，但這種需要禁足的全民檢測未必為香港市民所接受。

她提到，隨著本港有Omicron變種病毒爆發，當局在本港因應情況進行不同規模的檢測，例如在屯門推行大規模「願檢盡檢」，往後會繼續循此方法聚焦地作檢測。林鄭稱，今次病毒入侵正正證明相關方法的成效，提到大部分Omicron確診個案，都是在檢疫中心內發現，顯示今次的檢測方式有效減低了傳播風險。

《財政預算案》將公布其他利民措施

【10:10】有記者問及不少行業反映防疫抗疫基金不足以協助他們，政府會否考慮加碼？另外會否為基層失業人士提供失業援助金等支援？林鄭表示，上周五已宣布將餘下的40億元防疫抗疫基金推出的第五輪措施，她又指不應將防疫抗疫基金4.0與這次5.0相比，強調上一次業界受影響的時間很長，有部分處所須關閉一百多天。

林鄭認為，每次推出措施都沒有辦法完全滿足業界要求，故為何大家要全民抗疫。她提及不少業界表明，向他們提供支援不如早點重開處所，因此她希望大家要支持檢疫、檢測、打針等防疫工作。至於其他利民措施，相信會在《財政預算案》公布。

「客機去、貨機返」違規與否仍待查

對於官員出席二百人聚會及國泰機組人員涉違規的調查進度，林鄭稱昨日已經以違反《預防及控制疾病規例》為由，檢控兩名國泰前機組人員。至於他們採用「客機去、貨機返」營運方式，林鄭稱會再調查是否違反與國泰作出的豁免安排。

另外，15名官員曾出席洪為民生日派對，林鄭稱有四名昨日已完成隔離離開竹篙灣檢疫中心，他們須以自己的假期在家隔離七日，若在最後一次檢測，即1月24日的檢測呈陰性將可以復工。另外11名官員早前須在家隔離，同樣在最後檢測呈陰性，最快可在1月22日復工。林鄭強調，兩件事完成調查後必定會交代，「不會不了了之」，重申社會有需要知道事實。

+ 7

抗疫基金首批可過年前發放

【10:06】林鄭指早前公布第5輪防疫抗疫基金，重點希望可更快、第一時間發放，總共27項支援措施，已有16項於過去幾日由相關局或部門公布詳情、並已接受申請，希望農曆年前可以發放，不用等申請期結束，以達到盡快審批。

疫苗氣泡最早初四實施

其二，林鄭指如果年初四可以重新開放處所或晚市堂食，都會以疫苗氣泡為基礎。她喜見近來市民打針意欲增強，差不多每日都達到之前的假設，即每日有約2萬人打針，如趨勢持續，2月24日接種率可達到八成多接近九成。相比半月前，現在長者接種率慢慢提升，70至79歲已有過半，即55.39%；80歲以上現為27%，三成在望。

其三，她指現時社區疫情仍有風險，兩個群組令人擔心，其一是酒店傳播群組，該群組傳播力很強，有近9個初確者都相關；另一個是寵物店售貨員，因其感染的是Delta變種病毒，令人更擔心的是香港可能有兩種變異病毒株的傳播。由於個案可能涉及動物，而同一間店在全香港有十多間分店，政府已就相關情況做大量工作，爭取往後盡快聯同食衞局、漁護署，就寵物店調查公布詳情。

▼▼1.17 徐英偉離開竹篙灣檢疫中心▼▼

