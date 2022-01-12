特首答問會｜曾赴洪為民派對20議員需隔離　多人「組隊」看直播

新一屆立法會今日（12日）舉行首次行政長官答問大會，不過有20名議員早前出席了全國人大代表洪為民的生日派對，其中4人仍在竹篙灣檢疫中心隔離，其餘16人亦聽從立法會主席梁君彥建議不出席會議。



這班無出席的議員下午在Facebook貼出相片，表示自己有收看答問大會直播，部份人亦就政策提出意見。



多名選委會界別議員「組隊」一起看網上直播，從林智遠的相片所見，他與譚岳衡、周文港、洪雯、林順潮，新民黨容海恩、黎棟國、陳家珮，以及自由黨陸瀚民，一同在網上收看答問大會。洪雯、陸瀚民、邱達根和陳仲尼正於竹篙灣檢疫中心隔離。

林智遠表示，雖然居家工作，但仍要努力不懈，一邊看直播一邊與其他議員齊齊討論。陸瀚民則表示，本來已經準備好問題，但由於要繼續檢疫，只好在網上跟進議題。

陳仲尼歡迎精簡土地審批 霍啟剛盼文化局能解決現有問題

同樣在竹篙灣的陳仲尼亦有觀看直播，表示認同政府改組政策局，認為可令部門更專注自己範疇，更有效回應持份者訴求及解決問題。陳仲尼亦歡迎精簡土地審批及開發程序，壓縮土地規劃流程，相信可以加快土地及房屋供應。

體育、演藝、文化及出版界功能界議員霍啟剛則要居家隔離，他與同事在網上觀看直播。霍啟剛回應設立文化體育及旅遊局的建議，指業界一直期待此事，希望不只是將現行政策局分拆出來「咁簡單」，而是要做好研究工作，做好跨部門合作，真正解決現有政策下存在的問題。

郭玲麗：可惜沒有提及疫情下學生學習問題

同樣在家隔離的民建聯郭玲麗亦有看網上直播，更做了筆記。她說可惜大會沒有提及疫情下學生面對的學習問題，表示會盡快收集業界意見，向政府反映。