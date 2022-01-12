洪為民派對｜首開會未齊腳建制感遺憾　廖長江：欣慰議員大局為重

20名立法會議員早前出席港區人大代表洪為民生日派對，其中4人因被列密切接觸者，須進入竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，其餘16人則響應立法會主席梁君彥的建議，未有出席會議。

對於首次大會未能「齊腳」，建制派「班長」廖長江稱，當然希望90名議員能一同召開會議，遺憾未能「齊腳」開會，但同時感欣慰，因涉事議員響應梁君彥呼籲，因疫情發展以大局為重，反映缺席的議員願承擔責任。



無議員問「洪門宴」 李慧琼：每個提問也是反映市民心聲

多名出席洪為民生日派對的官員及議員屬民建聯成員，包括民政事務局局長徐英偉，民建聯主席李慧琼與建制派見記者被追問事件，強調所有人不論背景、身份，亦應符合遵守政府防疫抗疫措施，市民期望政府「打好呢場仗」，作為公眾人物亦應保持最高警覺。

至於應否和如何處分涉事者，李慧琼稱，政府正就事件作出調查，她會尊重事實和調查結果，不合適於現階段作出評論。

答問會共有17名議員成功向特首林鄭月娥發問，惟未有人就生日會事件提出質詢，被問到議員未有就生日會提問，會否令市民感覺議員監察政府不力，李慧琼指，每個議員提出每項質詢也有其背後原因，又指議員每項提問也是反映市民心聲，至於生日會事宜，她稱早前已作回應，「我無補充，我諗政府都會緊張（事件）。」