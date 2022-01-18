架構重組｜曾鈺成駁張志剛「代寫政綱」論　稱林鄭好心為下屆鋪路

特首林鄭月娥上周公布政府架構改組方案，有「梁粉」之稱的一國兩制研究中心總裁、全國政協委員張志剛其後撰文批評林鄭此舉是「兒戲笑談」，形容她當自己是「奶媽」，連下屆特首的組班方式都想插手，引述一名「有興趣參選」的人士反問：「使乜你同我寫政綱」。



立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成表示，林鄭月娥稱，現時提出改組是為了取得社會共識，趕及在今年6月前完成條例，為下任特首「鋪好路」，「我認為林太完全出於責任感、承擔感，係一片好心。」他提到，前特首梁振英2012年上任前打算改組政府架構，但最終未能取得議員共識，趕不及在任期開始前完成修例。



梁振英候任時提改組 未及上任前通過立會

曾鈺成在網上節目表示，林鄭月娥提出改組政府架構方案，正值特首「跑馬仔」敏感時期，言者無心，但聽者有意，不點名批評張志剛將林鄭此舉與特首選舉扯上關係。他說要為林鄭月娥說些公道說話，「我認為林太完全出於責任感、承擔感，係一片好心，誰不知有人唔領情。」

他提到，2012年梁振英參選特首時提出「五司十四局」的改組方案，包括增設財政司副司長及政務司副司長，以及增設文化局和創科及資訊局，至3月底梁振英當選特首後，時任政府盡力配合其計劃，但最終未能趕及在任期開始前通過修例。

曾鈺成說未能趕及通過修例，除了因為民主派拉布外，也因為方案未獲議員共識。他指，時任政務司司長林瑞麟為了加快審議政府改組議案，動議先處理議案，再處理法案，但在建制派主導的立法會卻不獲通過，數名建制派議員缺席會議，兩名建制派投下反對票，行會成員葉劉淑儀亦投下棄權票，反映重組方案未獲共識。他又指，聽聞當時梁振英已找好出任新局長和副司長的人選，但因未通過修例而告吹。