抗疫基金5.0｜小巴車主司機請願促加碼　每月5千元補貼為期半年

第五波疫情來襲，政府收緊防疫措施，各行各業大受影響。香港公共小巴車主司機協進總會今日（18日）到政府總部外請願，促請政府向紅色小巴業界提供支援。總會指，晚市禁堂食等防疫措施，導致街上人流減少，小巴客量大減，建議當局參考前做法，向紅色小巴司機和車主提供為期6個月、每月5,000元的補貼，以及6個月的燃油津貼。



公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，疫情令小巴生意一落千丈，很多司機已轉行，出現「有車無司機開工」的情況，現時近兩成紅色小巴沒有開工，車主完全無租金收入，供車造成沉重負擔。

自由黨航運交通界立法會議員易志明說，隨着鐵路擴張，小巴行業已是經營困難，禁晚市堂食加上部份上班人士在家工作，整體交通客量出現跌幅，小巴業生意下跌三至四成，但小巴行業卻未有受惠於第5輪防疫抗疫基金。他又指，過去一年燃油成本大幅上升，對業界構成壓力。

自由黨選委界議員李鎮強說，政府收緊防疫措施，多個處所須停業，使市面人流大幅減少，也直接影響一眾前線工作者，包括小巴及的士司機等，令到他們收入突然大減，現金流緊絀，希望政府補漏拾遺，提供財政支援。