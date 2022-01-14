抗疫基金5.0｜中大李兆波倡現金派三千　跨界別促直接資助打工仔

政府今日將公布第五輪防疫抗疫基金細節，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今早（14日）在港台節目中表示，政府這次收緊防疫措施來得太快，戲院、健身中心及演出場地等臨時要關閉，讓業界措手不及，更有不少人即時失去收入。

霍啟剛指，日前向業界進行問卷調查了解情況，近九成業界對新年前放寬防疫措施不感樂觀。他建議政府應將健身室和體育處所與食肆看齊，以處所面積計算津貼。他認為在自由工作者方面，只要他們能夠提供工作證明都可獲得資助。



霍啟剛建議，政府應將健身室和體育處所與食肆看齊，以處所面積計算津貼。（資料圖片）

旅議會倡從業員每月獲5,000元補助

香港旅遊業議會主席徐王美倫在同一節目中表示，旅遊業已進入冰封狀態，期望第五輪抗疫防疫基金不會比第四輪的少，其中10名員工或以下的旅行社，建議提供15萬至20萬元；至於10名員工或以上的旅行社，每多一人可額外獲5,000至1萬元，屬一次性資助。至於從業員方面，她促請政府向他們每月發放5,000至1萬元的補助，為期六個月。

徐王美倫又指，希望政府能繼續推出「賞你遊」，同時聘用業界人士擔任疫苗中心的臨時工，對挽留業界人才有幫助。

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，旅遊業已經進入冰封狀態，她期望第五輪抗疫防疫基金不會比第四輪的少。（資料圖片）

學者指僱傭同須補助 建議直接派現金三千

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則指，疫情較預期長，過往基金受惠最多為飲食和零售業，但他認為旅遊業亦應獲更多補助，又建議可向受影響業界推出短期補助金，為期三個月左右。他強調除傭主外，傭員亦應獲得補助。

對於政府應否再發放消費券，李兆波認為，不一定以派消費券形式，建議可直接派現金，金額約三千元左右，幫助各行各業，讓他們「開懷吓」。

李兆波認為，不一定以派消費券形式，建議可直接派現金，金額約三千元左右，幫助各行各業讓他們「開懷吓」。（資料圖片）

譚金蓮：應向受影響打工仔發放9000元津貼

勞聯副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮表示，政府在本月7日收緊防疫措施後，有工友已即時被停工或放無薪假，收入大受打擊。譚金蓮認為，政府過往推出的防疫抗疫基金未能幫助打工仔，因傭主要將津貼用於交租或支付物資成本等，未能將津貼補助員工。

譚金蓮，政府收緊防疫措施「快、狠、準」，對受影響人士則以鴕鳥政策處理。她又提及有工友原本收入不算太低，但因收緊措施令他們收入插水，但卻未能申請津貼，故建議向受影響的打工仔，發放一筆過9000的元資助。