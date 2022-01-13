抗疫基金5.0︱機場前線促直接資助　嘆裁員潮、開工不足人心惶惶

變種病毒於本港肆虐，航空業從業員生計大受打擊，工聯會立法會議員陸頌雄聯同多個民航系統工會代表到政府總部請願，要求政府直接向受疫情衝擊的航空業僱員，發放一次性一萬元津貼，並設立緊急失業援助金。



陸頌雄指，航空客運業員工感到非常憤怒，批評國泰管理不善，機組人員違反豁免機制，導致變種病毒在港傳播，形容國泰是始作俑者，強調應直接資助受影響的航空業員工。



餐飲業員工批抗疫基金不公

香港機場餐飲業僱員工會主席蔣肖蓮在機場從事餐飲工作，她指航班因疫情大幅減少，機場餐飲相關生意大減九成，員工兩年來不斷放無薪假，每一個月須放七天無薪假，「大部分員工要捱著、忍著，以為見到曙光，點知疫情再爆發」。她批評過往多輪防疫抗疫基金未有直接資助航空業員工，做法「好唔公平」，「一次、兩次、三次都無我哋份，第五次都好似無我哋份！」

在機場從業處理行李工作的阿管指，其所屬部門去年裁員70人，上月底再裁員36人，人手只剩三分一。疫情下員工人心惶惶，員工每月更須放4天無薪假，促請政府透過第五輪防疫抗疫基金直接資助航空業基層員工。

陸頌雄指，過往政府都以「難以識別」為由，拒絕直接資助個別行業從業員。他指航運業基層員工「最易辯別」，指機場只得數家大公司，機管局可協助核實員工身份，認為不論從訴求、民意、可操作性等角度，政府都應直接資助基層航空業僱員，「政府唔好再用舊模式做（抗疫基金），依家已經係新議會」。