梁天琦出獄｜fb證實已於今晨獲釋　謝絕傳媒訪問　遠離鎂光燈

因2016年農曆新年的旺角衝突案入獄的本土民主前線前發言人梁天琦，於2018年被判囚6年。據了解由於梁天琦在獄中行為良好，按法例扣減刑期後，於今日（1月19日）出獄，並在凌晨3時離開石壁監獄。

梁天琦透過社交網證實已經獲釋，由於須遵守監管令，故將會停用社交媒體及謝絕媒體訪問，並好好珍惜與家人重聚的時光。



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出帖後半小時移除

梁天琦facebook的帳號「梁天琦 Edward Leung」，昨日曾發文提到，專頁會在1月19日凌晨零時停止運作並移除所有內容。該專頁於凌晨已無法瀏覽，但在清晨約5時半一度重新出現，並發出一個帖文，全文如下：

「大家好，我已在今晨獲釋，平安返回家人身邊。

按法定要求，我獲釋後須遵守監管令。我會離開鎂光燈的焦點，並停用社交媒體。容我謝絕傳媒訪問和探訪，尚祈見諒。

睽違四載，我想好好珍惜和家人重聚的寶貴時間，與他們回復正常生活。衷心感激各位的關懷和愛護。」

該帖文出現後半小時後被移除，專頁現時亦已無法瀏覽。

梁天琦凌晨約5時半發文後僅約半小時，專頁已再度「消失」。

據了解，梁天琦出獄後會保持低調，不過當局仍視其為「敏感人物」，憂其號召力再激厲同行者，料出獄後仍會被相關部門「監視」。