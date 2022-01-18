梁天琦明出獄　家人籲公眾毋須接監：讓他歸家團聚　將移除FB專頁

「本土民主前線」前發言人梁天琦，因參與2016年農曆新年旺角騷亂，於2018年被判囚6年。由於梁天琦在獄中行為良好，將於明天（19日）離開大嶼山石壁監獄。外界預料當天或有大批人士前往石壁監獄接梁天琦出獄，梁天琦家人今（18日）在Facebook發文呼籲支持者，毋須特意長途跋涉前往石壁接梁天琦出獄，以及讓他盡早歸家團聚等。



梁天琦家人在梁天琦的Facebook專頁表示，梁在獄中度過四個寒暑，「幸蒙大家厚愛，至今未有離棄，陪伴天琦走過四年，日子艱難亦不虛枉。」不過希望就此作出三點呼籲，包括毋須特意長途跋涉前往石壁接梁天琦出獄、讓他盡早歸家團聚、並以自身安全為首。

梁天琦專頁將於凌晨零時停止運作

帖文提及過去一段時間，義工小組已將外界的思念和祝福悉數轉達予梁天琦，而梁天琦的專頁將遵照法律意見，在明日（19日）凌晨零時停止運作並移除所有內容，並感謝各位支持及體諒，做法旨在保障梁天琦。

現年30歲的梁天琦是港大學生，2015年加入黃台仰創立的「本土民主前線」，翌年2月參加立法會新界東補選，以「光復香港、時代革命」為競選口號，最終取得6.6萬票；同年報名參選立法會換屆選舉遭DQ，至2018年6月被裁定暴動及襲警罪，判處6年監禁。