立法會通過遙距開會、嚴防病毒輸入議案　多人要求政府追究國泰

立法會上周三（12日）開鑼舉行特首答問會，今日（19日）是首次正式大會，民建聯的議會新丁梁熙，獲主席梁君彥批准提出急切質詢，「打尖」在會議一開始討論「竹篙灣檢疫中心管理措施」，梁熙關注到竹篙灣檢疫中心先後兩名保安員確診，擔心中心管理混亂及衞生狀况不佳，出現營內病毒擴散及交叉感染，甚至令病毒流入社區，要求食物及衞生局局長交代改善措施。



有關急切質詢最多可討論一小時，隨後有6條口頭質詢，提出的議員包括選委界陳曼琪、九龍中地區直選楊永杰、工聯會陸頌雄等。唯一非建制派、社福界狄志遠亦抽到提出口頭質詢，關注到接受整筆撥款津助的非政府機構遭到削支。



因出席洪為民生日派對而缺席上周會議的議員，包括何君堯、林智遠、林順潮，林琳、葛珮帆、容海恩、黎棟國及陳家珮等都有出現今日大會。



立法會首次正式大會，民建聯的議會新丁梁熙獲准提急切質詢，「打尖」討論竹篙灣檢疫中心管理措施。（羅君豪攝）

【19:00】新民黨黎棟國提出的「嚴防新型冠狀病毒病輸入、全方位阻止擴散、盡早落實通關」無約束力議案獲得通過，而工聯會梁子穎提出的修正案被否決，民建聯梁熙、新民黨容海恩的修正案獲得通過。

多名議員在辯論期間批評國泰安排機組人員「客機去、貨機返」的做法，要求政府追究責任。

運輸及房屋局局長陳帆總結發言時，強調所謂「客機去貨機返」絕對不適用於曾逗留外地的客機機組人員，但由於事件仍在調查當中，無法進一步透露相關細節。

創新及科技局局長薜永恒指，政府的網站已有970萬個疫苗接種登記。他表示，雖然安心出圢並非作追蹤之用，但衞生防護中心可以按法例透過數據庫發放感染風險通知，亦曾協助找到呈陽性個案。他指，安心出行曾先後推出3個版本，目前正進一步優化，讓應用程式在掃瞄時顯示已接種疫苗的資訊，方便出示予處所人員檢查。

議案晚上以分組點票大比數通過，自由黨張宇人、李鎮強、邵家輝及易志明投反對票，狄志遠投棄權案。

【03:10】立法會通過議案，在指明時間內，可按照《議事規則》遙距開會。提出議案的民建聯李慧晾表示，遙距開會是應急安排，相信大會主席及委員會主席會審慎運用權力，而措施期限至今年12月31日為止。

有議員關注遙距開會時的網絡安全等技術問題，希望立法會秘書處盡快處理。

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【11:00】多名曾經出席港區人大代表洪為民生日派對的立法會議員都有出席會議，當中新民黨黎棟國、容海恩和陳家珮表示已徵詢防疫專家建議，認為感染風險非常低，黎棟國表示，家居隔離期間已根據衞生防護中心要求多次檢測，所有結果都呈陰性，期間如常處理公務。他及陳家珮均獲抽中提出議員議案。