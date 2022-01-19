助理被指「港獨」人士　張欣宇：引導偏激、迷失青年重回正軌

新一屆立法會已展開工作，全國港澳研究會會員陳凱文昨（18日）在《思考香港》撰文指，新界北立法會議員張欣宇聘請的議員助理楊振謙，曾多次於「本土派網媒」《熱血時報》撰文，更在社交平台上發表「光復香港，時代革命」的帖文，質疑張欣宇是否知悉其政治立場，並要求對方考慮是否聘請該人為議助。

張欣宇今（19日）在Facebook回應事件，稱數年前已認識楊振謙，指對方出身基層，剛完成學業投身社會，「在缺乏國家意識教育的成長過程中，他確實曾經偏激過」，他認為作為社會中堅力量，應思考如何去面對這群年青人。他強調會努力幫助他們，讓他們用正確態度認識國家，助他們回到一條建設城市的正軌。

楊振謙亦有發文回應，他稱自己過去曾迷失發表錯誤言論，又指經歷數年的動盪，令他確實明白，「香港是中國的一個地方行政區，這是不容置疑的事實，亦不容挑戰」，他強調為過去錯誤言論道歉，亦感謝給予他機會和信任的人。



陳凱文在文中稱，楊振謙曾在《熱血時報》多次撰文，文章在2014年至15年撰寫，題目包括「雨傘革命後新世代的新下一場仗」、「打倒港共和踢走建制前應做的事」等，陳凱文稱從其標題及內容可看到鮮明的「反共立場」。

陳凱文指，楊振謙其後曾在2019年於facebook發表有「光時」的帖文，讓人想起現任立法會議員田北辰曾在2009年聘請前支聯會成員趙恩來任助理，指趙「把建制派的內部消息，透露給當時尚未離世的司徒華，又或者為對方代筆時硬塞『私貨』，根本是泛民安插到建制派內部的『無間道』。」

張欣宇稱，過去香港缺乏國家意識的教育，令不少年輕人思想出現偏差，他認為要改變這個現狀，就應該身體力行地接觸、影響和引導他們，讓他們重回正軌。（資料圖片）

張欣宇：關注迷失青年是為國為港效力方式

張欣宇今日在Facebook回應拍，數年前因工作關係認為楊振謙，指對方「在缺乏國家意識教育的成長過程中，他確實曾經偏激過」，但他認為作為社會中堅力量，特別是管治體系的一員，應思考要如何去面對這群青年人，「是徹底放棄他們，讓他們再沒有參與這座城市公共生活的空間？還是努力去幫助他們，讓他們學會用正確的態度認識自己的國家、自己的城市、自己的未來，幫助他們回到去一條建設城市的正軌？」他強調無論過去、現在或未來，都必定會選擇後者。

張欣宇又指，過去香港缺乏國家意識的教育，令不少年輕人思想出現偏差，他認為要改變這個現狀，就應該身體力行地接觸、影響和引導他們，讓他們重回正軌。他強調關注這群曾迷失的青年人，引導他們走上正路，是他為國效力、服務香港的方式之一。

他感謝社會不同人士對他和團隊的關注，會繼續在大家監督下，確保所有言行符合《基本法》的規定，做好地區和議會工作。

楊振謙：為過往錯誤言論道歉

楊振謙亦有回應事件，稱明白每人都要為自己的行為付出代價，過去確實曾經迷失，發表錯誤言論，對於全職工作第三星期，就因這些言論受外界關注和質疑，連帶張欣宇亦受壓力，「我很難過也很自責，但我明白這是我必須付出的代價，也是必須經歷的人生一課。」

他稱經歷數年的動盪，令他確實明白，「香港是中國的一個地方行政區，這是不容置疑的事實，亦不容挑戰」，他真誠為過去錯誤的言論道歉，並感謝所有願意給予他機會和信任的人。