特首選舉｜首名參選人現身　藍營KOL冼國林宣布參選：全民定政綱

特首選戰蓄勢待發，首名有意參選者現身，藍營KOL、商人冼國林今早（19日）透過社交網站公布參選決定。 冼國林以「忠誠坦蕩，仗義擔當，不患得失，赤誠報港」為競選口號。他指明白到會有人質疑其參選決定，認為他「唔夠班」，但認為知名度不太重要，希望做實事、言之有物，又說有信心爭取到足夠提名。



採「開放式政綱」 歡迎全民參與制訂

冼國林在網上發布長達9分鐘的參選宣言，片段配上簡體中文字幕。他表示，雖然曾表示不會從政，但去年家中出現一個大變故，對其造成沉重打擊，沉澱期間細心想過未來的路，經朋友勸說後重新考慮。他指香港經過廿多年內耗，已經「五勞七傷」，相信雖已年過六十及只剩一隻眼的視力，但相信以其體能及意志足以應付，不比任何參選人遜色。

他提到，過去幾十年累積不同範疇的知識和經驗，會好好配合中央政策，政綱重點包括大刀闊斧改革房屋、醫療、教育、社會福利，目標是提升市民生活水平，打造和諧社會，兼顧各階層利益。其發展經濟的方略，是「固舊揚新」，即鞏固和優化傳統經濟板塊，同時開拓新的、有潛質的板塊，目前會致力創科和金融。

稱無大財團支持 籲贊助選舉經費

冼國林形容自己是政治素人，今次參選沒有大財團的支持或星光熠熠的競選團隊，但真正支持他的，是真心為香港的每一位市民，「只要你是為香港，你就是我的支持者」。他指，雖然個人經濟狀況有所改善，「但我仍然經常去牛池灣飲早茶，旺角剪髮，深水埗購物、吃東西，所以我的生活和大家十分接近。」他有信心未來施政可貼近大家訴求。他又透露，團隊內有不同範疇的人，包括專業人士、剛退下職場的家庭主婦、學生等。

他又提到，會以嶄新的方法制定政綱，那就是「全民參與」，採用「開放式，open-ended的方法」，會先將內容分階段放上競選網站供大家瀏覽，歡迎所有市民和選委提出意見，如果意見可行，會收納在最終政綱中，如日後有幸當選將成為施政綱領。他亦歡迎市民支持及贊助其競選工作。

曾任上市公司主席 19年起積極評論時政

冼國林是葉問之子葉準的徒弟，學習詠春拳，本身為電影製作人，是電影《葉問前傳》出品人，藝人廖碧兒、陳嘉桓均是其徒弟。冼國林曾擔任上市公司國藝娛樂﹙8228﹚主席兼第一信用財務﹙8215﹚主席，2018年因第一信用股份存放在康證，而被捲入康宏風暴，同年退任國藝主席。2020年6月廉政公署要求國藝就一宗案件提交資料，當時公司指調查事件與國藝或冼國林無關，2021年8月冼大規模放售持股，由28.05%大幅減持至只有2.05%。

自2019年修例風波，冼國林積極於網上評論時政，坐擁不少「深藍」支持者。冼國林YouTube頻道「冼師傅講場」2019年10月9日開設，現時擁有約15.5萬訂閱者。他在立法會選舉前夕，分別在節目中訪問多名建制派候選人，例如陳恒鑌、鄧家彪、邵家輝等。