捕殺野豬︱新措施推行兩個月　38隻野豬遭人道毀滅

去年底立法會選舉期間，多次開腔支持捕殺野豬的新民黨主席葉劉淑儀，在立法會首次正式會議跟進有關議題，書面質詢環境局就減少野豬進入市區滋擾所採取的措施，包括會否加強非法餵飼懲罰，以及捕殺市區野豬的數目。



環境局局長黃錦星回覆指，捕殺野豬措施自去年11月12日公有，兩個月內共人道處理了38隻野豬，強調這些野豬在市區及民居附近造成滋擾，漁護署會繼續監察野豬出沒，適時評估捕捉行動的範圍及成效。他又指，過去10年錄得45宗野豬傷人案，逾八成（39宗）在過去四年發生，涉及傷者逾40人，反映了野豬傷人案有明顯上升趨勢，



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黃錦星指，野豬近年出沒市區越見頻繁，對市民安全構成很大威脅，除了有機會噬咬或撞傷市民，亦有機會傳播人畜共通疾病，所以有必要果斷行動。在新的捕殺措施下，漁護署會優先在多野豬出沒、或曾發生傷人案的地點定期捕捉野豬；當收到市民或部門報告，亦會採取行動捕捉對，強調過程中會使用麻醉槍，並以藥物注射作人道處理。

研提高餵飼野豬罰款 採用兩款新垃圾

漁護署亦正研究修訂《野生動物保護條例》以擴大禁餵區範圍，藉此減少野豬於市區出沒的誘因。目前有關最高罰則是罰款10,000元，黃錦星說，鑑於過往案件判決罰款相對較低，只是介乎200至2,000元，署方會研究提高罰款數額，以增加阻嚇力，並會配合新一輪公眾教育宣傳。

為了減少野豬在戶外垃圾尋找食物，政府已完成研究改良垃圾箱，兩款設計分別能固定於地上或於燈柱或圍欄旁，結果已提供予各相關部門考慮，會按實際需要陸續在適當的地點採用。