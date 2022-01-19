立法會疫下遙距開會　張宇人倡擴大適用範圍　稱憂議事廳再被攻陷

立法會今日（19日）召開會議，民建聯主席、立法會內務委員會主席李慧琼提出兩項擬議決議案，授權立法會會議或委員會會議，在指明的期間內可按照《議事規則》，藉立法會決定的方式進行遙距會議。議案最終在無反對下舉手通過。



自由黨主席張宇人認為，遙距會議的範圍應不限於新冠疫情，應擴大至適用於天災、人禍等範圍，他憶述2019年6月12日無法返回立法會，須在警署內等候能否返回立法會，稱擔心日後再有人「不幸地」攻陷立法會，故認為遙距會議範圍應擴大。



李慧琼提出兩項擬議決議案，授權立法會會議或委員會會議，在指明的期間內可按照《議事規則》，藉立法會決定的方式進行遙距會議。（羅君豪攝）

李慧琼稱運用權力審慎、設日落條例

李慧琼動議修改《議事規則》，容許當立法會主席或某指明委員會的主席決定，立法會或該委員會因該決議所指明的某事件或事故，包括緊急情況或公眾安全受威脅的情況而不能進行實體會議時，可藉立法會決定的虛擬、數碼或電子方式遙距進行，同時制定進行遙距會議的程序及表決安排。

同時，李慧琼亦動議修改《立法會(權力及特權)條例》，議決由立法會提出和通過起至2022年12月31日止，凡立法會主席或《議事規則》第93(e)條所界定的任何委員會的主席決定，2019冠狀病毒病疫情在該段期間已達到一個程度，可按《議事規則》規定，藉立法會主席決定的虛擬、數碼或電子方式遙距進行。

李慧琼稱理解公共關注遙距會議安排，強調相關程序適合《基本法》表決及法定人數安排，又指條例通過不等於會立即啟動，又指疫情發展迅速，修例只是應急之用，相信立法會主席及各委員會主席運用權力時會非常審慎，又重申條例設日落條款。

謝偉銓認為，遙距會議應用於更大範圍。（羅君豪攝）

謝偉銓倡以國家開發程式作備用

建測規園界議員謝偉銓認為，遙距會議應用於更大範圍，包括大型天災、人為騷動暴動、恐怖襲擊等，又稱立法會過往曾被包圍、封鎖，議員無法返回立法會開會，其後更被攻入、佔領及大肆破壞。謝偉銓提到，上屆立法會曾以Zoom召開遙距會議，但他認為應設定備用視像會議程式，避免Zoom出現事故時，令立會無法召開遙距會議，他建議立法會可採用由國家開發和管理的視像會議程式。

張宇人憶述，建制派於2019年6月12日無法返回立法會，須在警署內等候，稱擔心日後再有人不幸地攻陷立法會，故認為遙距會議範圍應擴大，「如果不幸地再攻佔立會，相信依家係（攻佔立會）困難，但歷史唔知會唔再重演。」經民聯梁美芬強調做法符合《基本法》、民意和公眾利益。