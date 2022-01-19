議員關注抗疫基金未惠及所有旅遊業界　邱騰華：已先後投放34億

變種病毒Omicron持續在香港蔓延，各行各業大受影響，旅遊業近兩年更處於冰封狀態。旅遊界立法會議員姚柏良今（19日）在立法會大會提出口頭質詢，問及政府會否制訂疫情緩和後盡快重啟本地遊、郵輪公海遊及「賞你遊香港」等旅遊活動的準則，以及會否考慮再為旅遊業從業員提供短期職位的做法。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應時表示，政府明白旅遊業為最受影響的行業，強調已提供超過34億元的財政支援振興旅遊業。並為業界作多方面和多次數的資助。他強調業界有分直接和間接受影響的界別，未必每個界別都受到大影響，如酒店業在疫情期間缺少外地遊客光顧，但仍可以其他方式營運。



姚柏良表示，政府近日再為業界推出防疫抗疫基金，他形容基金為「及時雨」，但只屬「局部性毛毛雨」。（羅君豪攝）

姚柏良表示，政府近日再為業界推出防疫抗疫基金，他形容基金為「及時雨」，但只屬「局部性毛毛雨」。非建制派議員狄志遠則指，為本地旅行團提供巴士服務的從業員長期無法運作，這次不但無法獲得政府資助，更需要每個月花1萬多元為汽車保養、供車等，期望邱騰華能夠關注及了解他們的難處。

邱騰華稱留意到相關情況，又指每次推出防疫抗疫基金，都要考慮不同情況，強調要全盤考慮，亦明白不能每次都完全滿足每個界別。

選委會界別周文港關注，政府早前建議增設文化、體育及旅遊局，問及局方事前有否諮詢業界。 （羅君豪攝）

邱騰華：設文化、體育及旅遊局非只由政府提出

選委會界別議員林振昇問及，局方會否建議旅遊業從業員獲取資歷架構的資格，以挽留人才。邱騰華稱認同對方的建議，強調相信旅遊業有轉型的機遇。選委會界別周文港則指，政府早前提出重組政府架權，其中建議增設文化、體育及旅遊局，問及局方事前有否諮詢業界。

邱騰華稱建議設立文化、體育及旅遊局，並非只由政府提出，業界亦有提出。他強調在大灣區規劃中，亦着重文化和旅遊之間的效益，強調兩者有一個相輔相成的效應。