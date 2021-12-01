疫市加薪 | 港人Staycation救市　JobsDB︰旅遊業明年或漲薪2.4%

本港因疫情而「封關」近2年，旅遊及酒店業首當其衝，港人亦無法外遊，但不少人已習慣轉攻staycation（宅度假）。每逢周末紅假，不少酒店的入住人流絡繹不絕，可謂業界的救命草。有大型求職機構周三(1日)公布的薪酬調查顯示，本港打工仔明年平均加薪1.7%，其中「款客服務/旅遊」平均加幅有望達2.4%，是六大加薪工種之一。



疫下港人藉Staycation解「鄉愁」 需求龐大酒店應接不暇

港人素來喜歡出埠旅遊，但疫情下想去旅行難過登天。經營Youtube旅遊頻道的堅叔和Nikki仔，以往拍攝日本旅遊片為主。疫情爆發後，才轉為本地staycation題材。她們兩年間一共去了四十多次staycation，平均每個月都去一至兩次，專攻包食、包玩套餐及有優惠的酒店，每年花費一萬多元。

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「其實我哋以前一年都去兩三次日本嘅，除返開都萬零蚊……既然都冇得旅行了，咁就玩吓(staycation)，既然每年都準備了一筆錢去旅行，咁就使喺香港。」Nikki仔表示，疫情爆發後，就沒機會外遊，加上本地酒店住宿價格遠比疫情前便宜，於是開始轉玩staycation。「宜家差唔多係食一餐飯送一個住宿俾你，所以就想玩一吓。玩咗一吓就上咗癮。」

外地遊客近乎絕跡，酒店業界為生存，需要吸納新湧現的本地客人。Nikki仔憶述一次和酒店員工閒聊，她當時說：「我哋呢種平民都嚟，你哋(員工)就要辛苦啲，香港人都難招呼一啲。」員工則回應：「唔好咁講，都知道香港人係去唔到旅行先留喺度，如果唔係你哋(本地客)，我們邊有工開？」

堅叔和Nikki仔（曾藹豪攝）

近月本港疫情緩和，惟國際通行無期，staycation風潮未有減退。堅叔稱見過酒店登記入住的人大排長龍，Nikki仔更形容要「搶住」預約酒店。「嗰啲酒店一出相對優惠嘅套餐，一入去網站就已經賣晒。我吔最初玩嘅時候係任君選擇，而且好平，宜家反而好多酒店都比較難book。」

旅遊業成明年六大加薪最多工種 JobsDB：港人愛Staycation助復甦

本地客成為酒店業疫情下最重要的客源，要提供良好住宿體驗吸引「回頭客」，員工服務質素便成一大關鍵，業界來年的薪津預算似乎亦十分正面。根據求職網站Jobs DB周三（1日）公布的最新《招聘、薪酬及福利調查報告》顯示，預料2022年首季，香港打工仔平均加薪1.7%，比去年同期輕微回升近1%，是連續兩年下跌後首次回升。加薪幅度最高的六大工種裡，以加幅3.7%的「資訊科技」居首，排第二的銀行業將加薪3.5%。「運輸及物流」和「數據分析及研究」均加薪2.5%，至於涵蓋酒店業的「款客服務及旅遊」，以及「企業銷售及業務發展加薪」緊隨其後，加薪料達2.4%。

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JobsDB香港區營運總監Bill Lee認為，旅遊業界面對疫情而流失外地遊客，發展本地遊及staycation以維持產業持續性，此舉有助市場復甦，因此業界對來年市況的信心有所增強。「我覺得都反映到旅遊業某程度係好有創意，喺無外來遊客嘅時候，佢哋搵咗本地的staycation，嚟幫助維持就業。」至於資訊科技行業加薪幅度最高，他認為跟疫情期間企業開始數碼轉型有關，企業亦新增許多該類職位。

是次《報告》共有438間本港商業機構受訪，普遍指對來年市場保持審慎樂觀態度，除了計劃加薪，企業的招聘計劃亦逐步回復到疫情前的水平。

JobsDB調查指來年打工仔有望加薪1.7%。(林頌華攝)

港企明年傾招聘更多全職 看重員工「Fit to company」職場文化

根據《報告》，55%受訪企業選擇維持現有人手，較去年下跌8%。有32%表示會在明年首季招聘全職人手，較2021年同期上升18%。最求才若渴的五個行業分別是「行政及人力資源」、「企業銷售及業務發展」、「市場推廣與品牌」、「客戶服務」及「會計」，均跟拓展業務及數碼轉型有關。

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Bill Lee表示，去年疫情嚴重影響香港經濟，許多企業為求生存傾向招聘兼職。但今年6月至8月期間，有八成曾進行招聘的受訪企業中，逾七成聘請全職，顯示市場正逐步恢復。「有公司見到呢種情況，佢哋預測市場會更強烈地復甦，所以有更大嘅傾向請全職員工。」而現時全球經濟氣氛改善，不少企業開始拓展業務，「需要人才擔任新設職位」成為企業增聘人手的主因。

惟他指出求職者需留意，港企招聘策略在去年開始有變，除了看學歷及經驗，求職者能否適應公司的企業文化，成為聘請標準之一。不少企業覺得員工「Fit to company」的職場文化越來越重要，「企業會認為搵到一個合適公司嘅人，會幫助企業發展得更快，幫助到團隊之間嘅合作。」。