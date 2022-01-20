架構重組｜張志剛批曾鈺成不認真：社會何時對林鄭改組有共識？

特首林鄭月娥早前公布政府架構改組方案，有「梁粉」之稱的一國兩制研究中心總裁、全國政協委員張志剛事後批評林鄭此舉「兒戲笑談」，更引述一名「有興趣參選」人士反問「使乜你同我寫政綱」。立法會前主席、民建聯創黨主席其後表示，林鄭提出改組為取得社會共識，又指林鄭此舉是一片好心。

張志剛今（20日）再在報章撰文反駁曾鈺成，他指曾鈺成作為前校長、前主席，不但搞錯基本資料，在評論事件上亦不認真。他更反駁曾鈺成稱社會已對改組有共識的說法，「我想反問一句，社會幾時對林鄭月娥的改組方案有了共識？」他強調林鄭現時作一個「公開溫馨提示」，只是造成不必要的尷尬和矛盾。



立法會前主席、民建聯創黨主席早前表示，林鄭提出改組為取得社會共識，又指其舉動是一片好心。（資料圖片）

張志剛在文中指，曾鈺成提及2012年政府改組議案不獲當時立法會通過，除了23名反對派議員投反對票外，還有兩名留在會議廳的建制派議員投反對票，「仲有一位行政會議成員，竟然投了棄權票，即係葉太，投了棄權票。」張志剛批評，曾鈺成作為前校長、前主席，出鏡前卻不做基本資料蒐集，又指「隨便『谷歌』或者『維基』一下」，都可以找到葉劉淑儀並非在前特首曾蔭權那一屆時間擔任行會成員。

指2012年改組方案 是梁振英請曾蔭權代勞

他又稱，曾鈺成不但搞錯基本資料，連評論事件上亦不認真，「資料蒐集也不認真，邏輯推論更不認真。」對於2012年的政府架構重組，梁振英在競選過程中已有一套完整的構思，並請曾蔭權代勞，並非曾蔭權教梁振英如何籌組和改組，「這完全是天南地北，兩不相關」。

至於事後有人分析指，改組不應急於一時，應待第四屆政府上任後再從長計議，張志剛認為是很好的經驗教訓。他認為2012年改組例子以失敗告終，反映這次林鄭提出改組行動是反面教材，「欲速不達」。他強調2012年改組事件遠比這次單純，當時曾蔭權班子落任在即，指梁振英勝選後和曾蔭權溝通過，請曾蔭權代勞推動改組方案，而現時下任行政長官是誰仍未有頭緒，「現屆政府卻建議動大手術，你如何保證下屆行政長官同意和接受？」

張志剛：林鄭改組「提示」造成不必要尷尬和矛盾

另張志剛又反駁曾鈺成說社會已對改組有共識的說法，「我想反問一句，社會幾時對林鄭月娥的改組方案有了共識？」他稱社會過去的確有聲音說下屆政府架構要重組理順，但遠稱不上共識，「我每天都看遍所有報章新聞，最熱門的討論，不離抗疫和行政長官選舉，就算有討論政府架構需要改組，也只是同意需要『改組』這個大原則」。他強調「如何改、如何組、哪個功能分拆、哪個功能合併」等，不但沒有共識，討論亦不多。

張志剛表示，林鄭要改組應在任內進行，「點改都得，改到就得」。他認為現時既非正式改組，亦不是政府政策，而是作一個「公開的溫馨提示」，會造成很多不必要的尷尬和矛盾，「而在某些場景，例如在有競爭的參選過程中，而現任行政長官又參選，那尷尬和矛盾就更為突顯！」