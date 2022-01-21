專訪｜冼國林：洪門宴反映仇富心理重　批林鄭「空有做大事的心」

港區人大代表洪為民生日會爆疫，特首林鄭月娥點名對民政事務局長徐英偉「尤其失望」，表明嚴查事件，引起個別建制不滿，假如冼國林是特首，又會如何處理？冼國林指，一直未在Youtube頻道發表意見，是因為「兩邊都有衝動性反應」，認為事件反映仇富心理很重，有人覺得權貴聚會不妥，但若事件發生在普通市民身上，肯定不會引起震動。

他稱不清楚事件來龍去脈，倘徐英偉無聽「老闆」林鄭指示，需要重責，但認為問責「唔使下下都要殺頭」。



「權貴都有社交」

冼國林在訪問中表示，「權貴都有社交」，「我是權貴，認識的人都是那個level，唔通格硬找一些『下面』的人戥返勻，上中下都有？無必要。」他形容自己是中產，若搞生日會都會邀請中產朋友。

不過，冼國林指徐英偉是政府抗疫重要一員，意識應比其他人強，若他逗留全晚又無戴口罩，有一定責任，但強調當時未收緊限聚令，未必是大錯。他認為，如果徐英偉到場15分鐘，打招呼後便離開，不應太介意，「法例沒不容許我去，但如果林鄭月娥說，今天開始即使限聚令未出，都不要出席聚會，如他無跟『老闆』指示，就要重責。」

行政會議成員李國章早前透露，林鄭在「洪門宴」當日早上，已提醒官員勿出席聚會，但勸告遭無視，所以「特別㷫」。冼國林稱如情況屬實，徐英偉見勢色不對應立即離開。被問到一旦當選，會否讓徐英偉留在問責班子，冼國林稱「不能答」，「我真的不了解徐英偉，如果只是一宗犯錯而他是人才，我可以容忍下屬犯錯，只要過錯是我接受得到。」

自言曾住劏房比林鄭更貼地

在反修例風波期間，冼國林曾拍片批評林鄭月娥是「天真娥」，認為對方不應禁止市民批評司法機構及法官，他至今仍堅持看法，強調法官要接受公眾監察及批評，「我話佢天真，係因為特首覺得法官已宣誓，就一定會遵守誓言，呢個真係天真」。他主張成立量刑委員會，形容是「保護法官」、維持法庭公信力的舉措。

對於有何地方較林鄭優勝，冼國林指，自己涉獵社會不同層面，也住過劏房，「人生經歷較她豐富，這幫助我將來施政能更貼合市民的訴求。」他不認為林鄭是社會撕裂最大元兇，責任不在她一人，但政府施政明顯有失誤，「空有做大事的心，但執行上來配合不到，或司局長不是理想人才，自然無效果。」他以修例風波為例，質疑林鄭急於求成、堅持己見，「擇善固執是應該，但如果影響太大，是否要修改一下？林鄭月娥特首自信心比較強，可能下屬發揮不到。」

至於欠缺政府經驗，他指AO治港表現有目共睹，「皇帝不一定要識打仗，但他可以知人善任。」