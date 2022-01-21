專訪︱冼國林：我不是梁營打手！「老千」指控抹黑　倘當選推政改

今屆特首戰延遲開跑，至今未傳出北京屬意的「真命天子」，有「藍營KOL」之稱的商人冼國林日前搶閘宣布參選，引起政界熱論。

冼國林接受《香港01》專訪時表示，參選是因覺得新選制「包容並蓄」，能容納不同意見的愛國愛港人士，否認是坊間形容的「梁營打手」，自己亦不支持前特首梁振英再次參選。



曾捲謎網事件：有人未知真實情況就抹黑我

冼國林最廣為人知事跡，除出資拍攝《葉問》系列、迎年轉戰網上平台外，相信主要是在財經界內的「缸湖」恩怨。冼國林有備而來，開首即向記者明確表示：「很多人未知真實情形，就對我揣測、抹黑。」

他指，其創辦的財務公司第一信用（8215），於2017年捲入「謎網50」事件，被獨立股評人David Webb指名為「不能沾手的港股」，因公司主要股東之一為康宏集團，而康宏正處於風暴中心，因而被牽連，「公司（第一信用）明明在賺錢，快要升上主板，突然出現這種事，當然是個打擊。我沒被證監會調查過，公司又沒有問題，如果財務表現不好，作為一間創業板公司，就不會連續派兩次息吧？真的是無妄之災。」

至於另外一間沾手的公司國藝集團（8228），冼國林稱，原先理念是在香港打造影視城，但後來由於資金投放比預期多，國內又有一些行政上的延遲，導致公司投資出現問題。後來公司決定債務重組，他稱問心無愧：「公司最大債權人是我，現金我投放了6.8億元，借給公司，這相信很多上市公司主席都不會這樣做。」

他續指：「有些人覺得，『我買了你公司的債券，債務重組後我損失了』，但重組是希望救回公司。公司本來是賺錢，但利息太高變成虧本，如果重組後利息減低了，公司可以賺回錢。你說你買了1,000萬元債券，那我所給的6億多元又如何呢？計劃對我的影響和你的影響是一樣，我不會比你更『優惠』。你買債券，不是我叫你買，是透過經紀，沒有人『騙』你去買，所以有人說我是『老千』、『騙完錢進公司後資產大幅貶值』，但債務重組，大家的目的都是救公司。」他指，當時債務重組得到97%股東同意，顯示大家都希望救回公司。

記者問冼國林能否即場表演詠春，他耍手擰頭。（梁鵬威攝）

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曾被貼「老千」大字報 冼：影得我幾靚仔

不論如何，國藝債務重組舉動，引來部分債券持有人不滿，前年9月有人公開貼大字報，稱購入債券後大幅貶值，斥冼國林是「大老千」，要求他「回水」。冼國林指：「真的很好笑，他（張貼者）說我『匿埋』，但我日日都在，大家都找到我；他又不留電話，我怎麼找他？」他轉念一想，笑說：「不過我都開心，那大字報的照片『影得我幾靚仔』，打詠春、攤手，像是《葉問》電影廣告。」

冼國林稱，無論當年涉足財經界還是2019年從事時事評論後，都受過不少恐嚇和抹黑，包括有人聲稱要把他的右眼也廢了、傷害其家人等。不過他表示，已不屑主動澄清和回應，「誰人背後沒有人說閒話？如果我對每一個人都要花時間回應、澄清，我覺得沒有這種需要。我常跟朋友說，如果自問是高層次的人，就不需要和那些『市井鼠輩』一般見識。」

稱已獲數十選委表達支持 參選未與京打招呼

提到參選想法，冼國林稱自2019年「開咪」，很多人都叫他參選特首或立法會，但他在網上多次說過不想從政，因享受在社交平台發聲，政府一些措政策與他主張不謀而合，頗有滿足感。冼國林稱，去年4月家庭經歷巨變，打擊很大，沉澱後推出著作《治港策》，自覺頗受歡迎，由去年9月開始陸續有朋友勸其參政。

冼國林指，很多人覺得選特首需要「得到祝福」、「普通一個人就咁衝出嚟未必得」，不過他引述港澳辦主任夏寶龍曾言，「愛國者治港」下應容納不同光譜、聲音，去年立法會選舉亦確實沒有「祝福名單」，他確信只要愛國愛港、有能力，就有機會參選。

今屆特首選戰提名門檻大幅提高，除要獲得188名選委提名，更要在5個界別各至少獲得15張提名票，冼國林表示：「我沒有任何祝福，也沒有和北京、中聯辦溝通，根本不需要。中央釋出的訊息是，新的選舉辦法之下、完善選舉辦法下，不會有任何祝福名單。我應該是合資格的候選人之一。」他指很多選委是其「粉絲」，「事實上，（宣布參選當日）我也收到六、七百條訊息，其中有些選委朋友說『我一定支持你』，那裡都有好幾十人」，但不願透露是哪些選委、涉及第幾界別。

網上近日流傳一張「冼國林KOL班底」惡搞名單，例如由何君堯出任律政司長，冼國林笑言不是真的，又指許多特首候選人都有「星級」競選班底，但很多只是「掛名」，他只有十多人的團隊。

反對梁振英再當特首 與陳茂波「唔係好熟」

冼國林過往多次在網上批評特首林鄭月娥施政失誤，現時以「政治素人」身份自居，政界猜測參選旨在狙擊林鄭，為梁營「打掩護」。冼斷言否認，「我從來都不贊成梁先生（梁振英）再當特首，不是指他的能力，而是他身為副國級領導人，如果是為香港好，可以在背後支持很多，不一定要『落場打』。說完後更被一些支持梁生的人罵我。」

至於梁振英友好、財政司司長陳茂波，冼國林稱和對方「不是很熟」：「我很多年前和他一同進膳一次，後來都和他沒來往了，怎麼還會撐他呢？我出來參選，當然是撐自己，怎會撐其他人？」

冼國林在參選宣言中，表示會採「全民參與式政綱」，1月23日起會陸續上載基本內容，讓市民提出建議，若可行、資源上容許，會納入最終政綱，相信這點無人做過。他指，其治港理念是「包容、兼容」，兼顧不同階層的合理權益，注重政策執行細節，確保資源運用到位、幫到有需要的人，社會利益不傾斜；但同時他不主張「仇富」心態，因為富人未必做過什麼壞事，財富有可能是上一代留下，或自己打拼得來。他說自己不是神仙，沒有魔法可即時化解所有社會矛盾，但希望通過合理的資源分配減低社會積累下來的問題。

政改爭議仍是香港現時政治矛盾底因之一。（資料圖片）

拒評7.21事件：白衣人黑衣人我都不支持

冼主動提到，坊間形容自己為「藍營KOL」，不知道根據何在：「很多人說我是藍、深藍，但黃藍怎麼介定呢？黃的可能對政府不滿，我都對政府不滿、會鬧政府，根據這個定義難道我又算黃？如果撐警是藍，這個我就承認，我會支持警察合法地執法。所以不用分得那麼清楚藍和黃。就我所知有些人原本支持政府，見到施政問題都會不滿。」

「批評政府的確不同政治立場都會，但總有一些事件，一定是黃藍對立、連詮釋的『真相』都是南轅北轍的吧？像7.21、8.31。」記者提出疑問。

聽見「7.21」三字，冼國林聚精會神，說道：「我不會評論某一個案，什麼7.21、8.31，不應該這樣看、應該這樣看，如果有人違法，如果我有幸當上行政長官，絕對嚴懲不貸。」他稱從沒支持白衣人或黑衣人，不會支持任何動武行為。

2017年特首選舉。（資料圖片/政府新聞處）

支持現行制度把關下的特首普選

至於另一個香港政治矛盾的底因，相信是政制改革爭議，冼國林表明贊成重啟政改：「如果我真的順利當上特首，證明中央真的誠意讓不同光譜的人出來做政府工作，如果將這個機制延伸，只要你經過1,500名選委、資格審查委員會把關，再讓數百萬選民投票，我絕對贊成，甚至如果我當選，我不排除在任內重啟8.31框架。」