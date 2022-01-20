殺鼠令︱袁國勇、許樹昌收恐嚇電郵　特首辦嚴正譴責：必嚴肅跟進

由於日前有寵物店店員確診新冠肺炎，而取自相關寵物店的倉鼠樣本，以及其位於大埔的貨倉的環境樣本均對病毒呈陽性反應，政府決定「人道毀滅」一千多隻倉鼠等小動物，做法引起廣大回響。政府專家顧問袁國勇及許樹昌近日先後表示，收到來自公眾的恐嚇信息。行政長官辦公室今日（20日）發聲明，嚴正譴責恐嚇行為。



▼1.19 市民向漁護署交出倉鼠作人道毁滅▼



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政府：定必嚴肅跟進 絕不姑息

特首辦發言人表示：「特區政府是次決定和行動是基於科學原則和香港實際情況，以保障公眾安全為大前提。香港現時疫情嚴峻，並面對Delta及Omicron變異病毒株同時在社區傳播的切身威脅，果斷採取應對措施以免病毒在社區進一步擴散至關重要。對於有一小部分人士對抗疫工作採取非理性態度，甚至作出恐嚇專家的言論，特區政府強烈譴責，並呼籲社會各界繼續團結一致，攜手抗疫。」

發言人指，香港是法治社會，絕不容忍暴力及恐嚇等違法行為，專家顧問團各位成員在過去兩年的政府抗疫工作中，一直在公共衞生、傳染病學和臨床經驗等範疇為政府提供專業意見，以科學和理論為本應對疫情，特區政府對此表示衷心感謝。「若任何人以違法手段企圖影響有關專家的言行，特區政府定必嚴肅跟進，絕不姑息。」

袁國勇收電郵「叫我去死」

袁國勇昨日（19日）在商台節目表示，前日表態支持政府「人道毀滅」行動後，「我都收到一啲叫我去死嘅e-mail」。許樹昌今日（20日）也向《香港01》透露收到恐嚇電郵，電郵以「希望你早日過身，等收報應」為題，發出電郵者批評他支持當局「不人道、反智」的決定，稱其「冇權主宰生命」，又質問他「你覺得殺哂啲動物對病毒有咩用？」