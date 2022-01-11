布林肯回應中國制裁4美國人　批北京侵犯普世人權

針對中方宣佈對美國國際宗教自由委員會（U.S. Commission on International Religious Freedom）4名成員實施對等制裁，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）做出回應。



據美國務院網站發布的消息，國務卿布林肯1月10日表示，中國對美國國際宗教自由委員會4名成員的制裁，這是中華人民共和國對普世權利的又一次冒犯。

布林肯在聲明中稱，美國不會被這些行動所嚇到，而是將繼續使用一切外交和經濟工具來推動問責，並與那些為人權和基本自由發聲的人站在一起。

聲明指責稱，「北京持續企圖對那些為人權而發聲的人進行恐嚇和噤聲，這隻能讓國際社會加大對新疆持續發生的種族滅絕和反人類罪的審視。」

布林肯並再次呼籲中國停止其「跨國壓制行為」，包括「監禁美籍維吾爾人的家屬以及剝奪其行動的自由」。

2021年12月21日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上宣布，針對美方藉口新疆「人權」問題非法制裁中方官員的錯誤行徑，中方決定進行對4名美國國際宗教自由委員會成員實施對等制裁。

趙立堅表示，美方依據國內法、藉口所謂新疆「人權」問題，對中方官員進行非法制裁，中方決定依據中國《反外國制裁法》進行對等反制。

王毅宣布，從即日起，中方對美國國際宗教自由委員會主席馬恩扎（Nadine Maenza）、副主席特克爾（Nury Turkel）、委員巴爾加瓦（Anurima Bhargava）、委員卡爾（James W. Carr）實施相應反制措施，包括禁止上述人員入境中國（包括內地和香港澳門），凍結其在華財產，禁止中國公民和機構同其交易。

趙立堅指出，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利沒有資格橫加干涉，美方應撤銷所謂制裁，停止干涉新疆事務和中國內政，中方將視形勢發展作出進一步反應。