立法會開鑼｜李家超冀分批晤議員　狄志遠批官員回應重重覆覆

立法會內務委員會今（21日）召開會議，內會主席李慧琼引述政務司司長李家超指，政府計劃於未來一年向立法會提交約40條條例草案，其中15條草案於上半年提交，又稱期望盡快分批與議員會面，建立良好行政立法關係。



新思維主席、社福界議員狄志遠指，議員在新一屆議會用心發言，惟官員出席會議回應議員提問時猶如自說自話、「重重覆覆」，形容官員「只係講佢哋講嘅嘢」，並無實際回應議員的意見，認為官員的態度在促進行政立法關係而言並不理想。



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5議員建議內會下設小組委員會

五名立法會按照《內務守則》20(j)(ii)規定，建議在內務委員會下成立小組委員會，包括民建聯葛珮帆建議成立「發展智慧城市事宜小組委員會」，新民黨容海恩建議成立小組，促進香港融入粵港澳大灣區經濟及科技發展，民建聯周浩鼎建議成立「推動再工業化事宜小組委員會」，民建聯劉國勳建議成立北部都會區發展事宜小組委員會，而工聯會鄧家彪則建議成立改革扶貧政策和策略小組委員會。

內會今日處理有關成立小組委員會事宜，李慧琼指出，議員可優先在事務委員會要求跟進有關議題，亦可要求召開特別會議跟進。她又指若在內會成立小組委員會，須在12個月內完成工作，內會轄下的小組委員會只能有10個同時運作，若會期一展開須用盡10個名額，日後便無法就緊急議題成立小組委員會跟進，做法不符議會整體利益，建議在18個事務委員會召開第一次會議並討論工作計劃後，再商討是否在內會下成立小組委員會。

鄧家彪：若在事務委員會討論 成員上限僅20人

鄧家彪稱完全尊重李慧琼的看法，指扶貧工作屬跨政策局的事宜，涉及醫療、教育等範疇，若交由事務委員會討論或成立小組，成員上限僅20人，若在內會下成立委員會，議員的參與度將提升。民建聯劉國勳認同李慧琼的建議，指上屆立法會亦採取同樣做法，集合議員意見再作協調，又指北部都會區規劃旨在解決土地、房屋問題，涉及港深優勢互補，當中牽涉多個政策，以至與深圳、大灣區的聯繫，因此成立小組是有需要的。