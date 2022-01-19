政壇諸事町︱新丁議員辯論初體驗　陳曼琪誤讀「破釜抽薪」

立法會今日（19日）首次正式大會，今屆議會新丁佔近三分二，議事廳內發言經驗不多，更是初次體驗口頭質詢及議案辯論。其中，選委界議員陳曼琪在發言支持無約束力議案期間，未知是否太緊張，不慎將「釜底抽薪」和「破釜沉舟」兩個成語合併，讀成「破釜抽薪」，要修正兩次才讀得對。



陳曼琪兩度口誤：破釜抽薪、破底抽薪

當時議會正辯論新民黨黎棟國提出的「嚴防新型冠狀病毒病輸入、全方位阻止擴散、盡早落實通關」議案，是新一屆立法會首項無約束力動議，包括要求強化「安心出行」功能。由於今屆立法會近乎「清一色」由建制派主導，故此發言的議員大都表明支持議案，亦有議員藉機批評政府抗疫漏洞，例如新民黨李梓敬。其中經民聯梁美芬，就重提好友李偲嫣前年染疫病逝，其夫謝鋮浚作為緊密接觸者，卻連續三天沒有收到隔離通知一事。

陳曼琪發言期間，先慨嘆現時通關無期，又指「安心出行」程式存在諸多問題，例如一開始不能在境外下載、看不見個人行蹤軌跡等，政府每次都只是「唧牙膏式」回應，疫情緩和後就放任不理：「好天收埋落雨柴，真係真心希望政府能夠嚟一次『破釜抽薪』！」半秒後，陳曼琪似乎意識到自己口誤，修正指「『破底抽薪』……『釜底抽薪』，完善安心出行嘅防疫功能」。

「鍾樹根式成語」多次鬧笑話

過往，有不少立法會議員在議會內用詞不當而鬧笑話，最經典的當數民建聯前立法會議員鍾樹根，他2014年5月在鐵路事宜小組委員會上批評時任港鐵行政總裁韋達誠期間，被指英語發音差劣，將「Shame on you（為你感到羞恥）」讀成「Same on you」；其成語運用亦常成為網民恥笑焦點，例如將「明目張膽」錯讀成「明張目膽」、將「子虛烏有」錯讀成「子烏虛有」、將「雞毛蒜皮」錯讀成「雞毛鴨蒜」等等。

陳曼琪不慎將「釜底抽薪」和「破釜沉舟」兩個成語合併，讀成「破釜抽薪」。（羅君豪攝）

勞聯兩將趁機引經典展示文采

是次立法會會議，也是首個可讓一眾議員發表議論的會議，有不少新丁議員趁機展示文采，如勞聯林振昇發言一開首即借用李白《蜀道難》，慨嘆現時「通關之難，難於上青天！」同屬勞聯的勞工界周小松則表示，前線抗疫人員的保護措施不足，有機場保安員染疫，指機場如同外防輸入的橋頭堡，機場員工是駐守堡壘的士兵，形容「Omicron肆虐，外防輸入防線堪虞，此誠危急存亡之秋也！」語出諸葛亮《出師表》。