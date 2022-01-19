立會通過議案　促強化安心出行追蹤功能　自由黨反對、狄志遠棄權

立法會大會今日（19日）召開，新民黨議員黎棟國提出有關嚴防疫情輸入、盡早落實通關的無約束力議員議案。議案要求政府強化「安心出行」功能，以及馬上堵塞現行貨機機組人員檢疫漏洞，嚴肅依法追究違規人士和公司責任等。

多名立法會議員要求政府為「安心出行」加設追蹤功能，新民黨李梓敬質疑「無追蹤功能嘅程式同太陽能電筒有咩分別？」他又批評林鄭月娥早前出席答問會，回應會否參照內地推行全民檢測時，以「其他地方」形容內地，「佢咁講係咩意思？內地唔係『其他地方』，係我哋國家！」新思維狄志遠表示，對安心出行實名制及增加追蹤功能有保留，就議案投下棄權票。

議案晚上以分組點票大比數通過，自由黨張宇人、李鎮強、邵家輝及易志明投反對票，狄志遠則投棄權案。獲通過的議案還促請修訂「完成接種」定義，要求已接種兩劑疫苗的市民指定時間內須打第3針。



新民黨立法會議員黎棟國提出有關嚴防新冠病毒輸入，盡早落實通關的議員議案。（羅君豪攝）

李梓敬：國泰做生意 小市民埋單？

李梓敬關注貨機機組人員免檢疫的問題，批評林鄭月娥上周恐嚇市民免檢疫會影響到香港貨運樞紐地位，會令到魚生等食材無法運抵本港。 他強調並非要求政府摧毀空運業，只是希望機組人員能與普通市民一樣，不享有特權，現時正因為政府豁免檢疫，導致第五波疫情爆發：「點解國泰做生意要我哋小市民埋單？」

他又不滿林鄭月娥上周回應議員質詢時，拒絕進行全民強制檢測，並以「其他地方」及「人哋地方」來形容內地，「佢咁講即係咩意思呢？內地唔係『其他地方』，唔係『人哋地方』喎，呢個講緊係我哋國家！」

他要求政府交代是否一早知悉並默許國泰「客機去，貨機返」的安排：「點解國泰呢啲咁可恥嘅行為竟然得唔到法律制裁呢？」他續指，「望月樓」群組暴露「安心出行」單向設計無法追蹤緊密接觸者的嚴重漏洞，「無追蹤功能嘅追蹤程式，同周星馳電影入面太陽能電筒有咩分別呢？」

陳振英：公眾接受度增加 安心出行可實名制

金融界陳振英支持黎棟國的議案，稱目前「安心出行」並非實名制，不設追蹤功能，亦有市民使用太空卡電話和假「安心出行」程式，為防疫工作帶來障礙。他相信經過這一波疫情，公眾對完善「安心出行」功能的接受程度已大幅提高，促請政府要求「安心出行」實名登記，並參考內地做法，加入類似健康碼的顏色警示功能，減低傳播風險。

經民聯劉業強亦同意黎棟國修正案，並把完成接種的定義，由目前接種兩劑修訂為三劑，提到全球不少地方均有此定義，並希望政府盡快推出疫苗氣泡。他指，疫情反覆打擊經濟復蘇步伐，鄉議局建議政府以電子消費券方式派發5千元。

新思維狄志遠表示，新思維對安心出行實名制及增加追蹤功能有保留。（羅君豪攝）

狄志遠棄權：防疫遇阻力因政府欠公信力

新思維狄志遠表示，對安心出行實名制及增加追蹤功能有保留。他認為特首林鄭將疫情擴散，歸咎於市民「不聽話」是將責任推給市民，強調除了市民有責任外，監察本身也很重要。他指，安心出行及疫苗接種都面對同一問題，就是市民對特區政府的信任度不足，故他強調政府要盡快體現問責制，建立威信。他強調要回內地者可自行使用中國的健康碼，毋須強制香港使用實名制安心出行。

狄志遠指，新思維呼籲市民盡快接種疫苗，建立一定的防疫屏障。但認為問題在於，有關解說工作仍然不足，認為解說最為重要。他表示，今日香港疫情未至於一發不可收拾，功勞在於香港人，又指新思維由於不同意議案，將投下棄權票。

陳凱欣認為，政府理應做好外防輸入的準備，做好強制隔離檢疫的設施，航空公司職員應有最少三日閉環式檢疫。（羅君豪攝）

霍啟剛：應簡化安心出行使用 優化針卡設計

陳凱欣表示，本地感染個案已是雙位數個案，有16宗新個案，當中兩宗源頭不明。她重申，本港的抗疫工作比起海外普遍較好，國泰上月出現違規漏洞，明白豁免檢疫的必要，但強調這會造成缺口，強調政府理應做好外防輸入的準備，做好強制隔離檢疫的措施。

霍啟剛表示，支持黎棟國的議案及支持梁子穎提出的修正案。他提到，應簡化安心出行的使用方式，優化針卡設計，提到業界不少人士未來有需要檢查針卡，故在短時間內做好檢查對營運者造成很大壓力，增加成本。他又提到，業界負責人擔心誤墮法網，職員要辨識亦相當困難，令業界很擔心，故希望政府推出指引，釋除業界疑慮。他提到，有業界團體希望申請神功戲時困難重重，有部門指可表演、又有部門表示不可以，認為各部門須做好協調工作，否則業界無所適從。

本身是醫生的議員林哲玄稱，香港一向不會全民檢測，而是有精準堵截病毒，所以需要足夠的情報。（羅君豪攝）

林哲玄：安心出行靠自律 疫情恐不可收拾

本身是醫生的議員林哲玄表示近期愈來愈擔心，提到今次Omicron爆疫的個案愈來愈多，隱形傳播鏈愈來愈多。他認為問題在於起初不夠力度壓住爆發，因為醫學追蹤有困難。林稱香港一向不會全民檢測，而是精準堵截病毒，所以需要有足夠情報。

林哲玄提到新加坡推出實名的追蹤系統，認為遲早有需要，如果市民沒有到高危地方，就不會啟用追蹤功能。他認為單靠自律使用安心出行，恐怕疫情早晚會一發不可收拾，提到英美等國家現時的疫情個案與過去不可同日而語，但死亡率方面約為0.26%，仍高於流感0.05%。