港澳辦斥歐洲議會涉港議案如「廢紙」　港府對制裁「嗤之以鼻」

歐洲議會昨日（21日）通過《關於香港侵犯基本自由》決議，強烈譴責香港人權、言論及新聞自由惡化，點名要求歐盟制裁特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧等8名官員，並呼籲成員國抵制北京冬奧、以及重新審視歐盟是否繼續支持香港以獨立地位參與世界貿易組織。



特區政府、港澳辦及中聯辦均發聲明表示，強烈不滿歐洲議會通過涉港決議。港府表示，對決議提出制裁香港官員「嗤之以鼻」，堅決反對歐洲議會抹黑香港法治、自由及民主發展。港澳辦則形容決議不過是「廢紙一張、笑話一個」，叫囂制裁官員及企業暴露了歐洲政客的狂妄自大及恬不知恥。



中聯辦則指合作發展是大勢所趨，香港繁榮穩定關係到逾2,300家歐盟在港企業和35萬在港歐盟公民的利益，批評歐洲議會在涉港事務上一再玩弄伎倆，是非常不明智、不得人心的，警告不要搬起石頭砸了自己的腳。



港府批外國政客著眼偏頗政治利益

港府敦促外國政客，立即停止因自身的偏頗政治利益而公然違反國際法，「干預純屬中國內政的香港事務」。聲明指，香港的言論及新聞自由受《基本法》及《香港人權法案》保障，但根據《公民權利和政治權利國際公約》，必須符合保障國安的法律限制。發言人強調，香港是中華人民共和國不可分離的部分，有維護國家安全的責任，將積極推展第23條立法工作。

發言人又指，完善選舉制度是落實「愛國者治港」原則，去年的立法會選舉彰顯了新制度的廣泛代表性、政治包容性、公平性和競爭性，亦是源於中國《憲法》及《基本法》。

港澳辦斥如廢紙：自身斑斑劣跡不害臊嗎？

港澳辦聲明形容決議不過是「廢紙一張、笑話一個」，對外國的政治操弄表示堅決反對和嚴厲譴責，強調香港事務是中國內政，不容外部勢力干預。發言人指，中國已告別飽受欺凌的屈辱時代，香港已終結遭外國殖民統治的歷史，如有人認為可以對中國恐嚇威脅，那是不自量力！

發言人反斥部分歐洲國家存在嚴重性別、種族、宗教歧視和排外問題，警察暴力執法和任意拘留事件頻發，又以國家安全名義打壓別國企業正常經營，認為他們自身在自由、民主、人權上的斑斑劣跡，反問「信口雌黃、胡說八道，難道不害臊嗎？」

中聯辦則表示，歐洲議會在涉港事務上一再玩弄伎倆，是不明智、不得人心的，敦促政客認清形勢，尊重事實，不要損害中歐關係及歐盟公民利益。