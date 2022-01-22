歐洲議會決議︱88議員齊譴責　狄志遠獨自出稿　誰是落單建制派？

歐洲議會當地時間周四（20日）大比數通過《關於香港侵犯基本自由》決議，強烈譴責香港人權狀況惡化，要求港府釋放所政治犯，並撤銷和平示威者的檢控。



88名建制派立法會議員今日（22日）聯署強烈譴責歐洲議會公然違背國際法和國際關係基本準則，肆意干預香港事務和中國內政，指斥歐洲議會政客停止進行毫無意義的政治表演。90名立法會議員中，選委界江玉歡及非建制派、新思維狄志遠沒有聯署。《香港01》向江玉歡查詢，暫未獲回覆。



新思維強烈反對歐洲議會決定中，任何損害香港跟國際社會直接聯繫的身份、地位及具體安排，包括呼籲歐盟不支持香港在世界貿易組織的身份等。新思維認為香港政府應務實面對國際社會的批評，清楚反對不真確、損傷「一國兩制」和香港利益的事，但也應該仔細考量國際社會的關注。



建制派批歐洲議會政客只求政治私利 為反中亂港者撐腰

《關於香港侵犯基本自由》決議敦促北京廢除《港區國安法》，又關注中國試圖對外對內建立威權的合法性，呼籲歐盟對損害人權的香港及內地官員，以至呼籲企業實施制裁，並抵制北京冬奧。

88名建制派議員發表聲明，指《港區國安法》有效保障國家安全、市民的人身安全、權利和自由，香港通過完善選舉制度，展開民主發展的新里程，「歐洲議會通過的所謂決議，無視這些事實，惡意歪曲『一國兩制』在香港落實的真實情況，充分反映歐洲議會某些政客只求政治私利，一而再地以自由、人權為幌子干涉香港事務，並為反中亂港分子撐腰。」

建制派指斥歐洲議會的政客必須停止進行毫無意義的政治表演，多做有益於中歐關係、有益於雙方人民的事情。

88名建制派立法會議員聯署，強烈譴責歐洲議會肆意干預香港事務和中國內政，指斥歐洲議會政客停止進行毫無意義的政治表演。（聲明截圖）

新思維強烈反對損害香港的決定 促歐洲議會與中港增互信

新思維表示，香港不只是中國的香港，香港同時也是世界的香港，歐洲議會任何決定，不管基於任何理由，損害香港這國際城市的地位，新思維都強烈反對，因為這不只是損害香港的根本利益，也損傷中國，以致世界的利益。

新思維指，國際社會仍然存在一種「敵我矛盾」的思維，令大家各走極端，而不會透過對話，增進彼此的了解及合作，強調任何政府間的衝突及角力，都不應損傷香港國際城市的身份、地位及其影響，「這是對香港、對中國、對世界都是輸家，沒有贏家。」新思維呼籲，歐洲議會、歐盟成員國、中國及香港能願意真誠對話，增加互信，解決大家的矛盾。