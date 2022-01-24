沙半山手記｜「洪門宴」處置方案　料周二公布　傳兩高官「落鑊」

港區人大代表洪為民生日會爆疫風波，轉眼間已過了21日，涉事官員、議員陸續復工，其中被林鄭月娥點名批評「尤其失望」民政事務局局長徐英偉，最快周二( 25日）早上復職。不過，沙半山聽聞，港府高層決定從嚴處理「洪門宴」事件，徐英偉作為抗疫重要一員，罪責最大，連同已是第二度「犯聚」的入境事務處處長區嘉宏，有傳兩人可能齊齊「落鑊」。



徐英偉、區嘉宏周二復工

「洪門宴」風波爆出當日，林鄭已迅速指示特首辦主任陳國基、公務員事務局局長聶德權作詳細調查，她上周二（18日）出席行政會議前表示，事件不會不了了之，完成調查後會向公眾交代。有政圈人士向沙半山透露，其實陳國基約一星期前已提交調查報告，但並非林鄭刻意放慢處理，而是現時正值政治敏感期，有關方面不想添煩添亂， 因此一直呈「半天吊」狀態。

不過，隨著徐英偉、區嘉宏等官員日前離開竹篙灣，加上今日完成7天居家自我監察，二人如無意外周二（25日）復工，有傳林鄭月娥會趁明天出席行會前見記者，公布調查結果。林鄭「處置」徐英偉有幾個方式，包括譴責、調職甚至問責下台，沙半山聽聞，若徐英偉須離開局長崗位，較大機會是自行請辭，承擔政治責任。

事實上，《香港01》早前亦引述消息指，政府正研究從嚴處理15名出席「洪門宴」官員，徐英偉因兩大原因，罪責最大，一是徐英偉是唯一一名官員長時間在餐廳逗留並用餐；二是徐英偉作為主要抗疫官員，清楚知悉政府抗疫工作及疫情情況，包括政府正研究措施減少市民不必要的外出和聚會。

至於入境處長區嘉宏，上年3月已因參加恒大飯局違反限聚令，向公眾致歉並稱會「汲取教訓」，惟不到一年又涉嫌違反限聚出席「洪門宴」，更被指無使用「安心出行」應用程式，政圈預料其仕途或行人止步。

倘徐「落鑊」 聶德權料兼任民政局

有政界中人表示，若徐英偉丟失官職，理論上由副局頂上，因距離政府換屆只餘5個多個月，難以另覓人選，例如上屆梁振英政府任期尾段，陳茂波升任財爺，馬紹祥即「坐正」發展局長。不過諷刺的是，今次徐英偉副手、民政局副局陳積志亦有份出席「洪門宴」，事後就「敏感度不足」公開道歉，只是因短暫停留而毋須入營隔離，若由他頂替局長之位，恐怕亦難以服眾。

因此最大路、最合理的選擇，自然是由聶德權繼續兼任民政局長，直至政府換屆，以減少人事變動和震盪，而且「三耳局長」亦是政府抗疫大員，除負責谷針計劃，亦可統籌調動公務員在前線打仗，若能發揮「雙重積極作用」，也可望為日後升官晉爵加分。

有資深建制派表示，特首選戰即將開打，林鄭定必從嚴處理事件立威，若有人烏紗不保，除為特區政府民望止蝕，亦可顯示林鄭做事不偏不椅，徐英偉可能不幸成為「洪門宴」的犧牲品。