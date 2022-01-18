沙半山手記｜特首「祝福人選」　傳北京周四有重大決定

新一屆特首選舉日期，早已刊憲鐵定在今年3月27日，而沙半山積極四出打探，聞說有一個日子都好重要。就是「120」，即是本月20日（周四）…...各位看官稍安無躁，究竟這個「120」是乜東東呢？



話說有兩位可靠消息人士向沙半山間接透露，北京高層將於1月20日（周四）召開重要會議，商議及拍板特首的終極「祝福人選」。請讀者注意，「祝福人選」一旦敲定，是不會公佈的，只會透過和風細雨的方式，點點滴滴滲出風聲，讓重要人士逐步心領神會。

提名期最遲2月21日

講開又講，英文報章《南華早報》今日（18日）報道，北京突然對特首選戰拋出「暫緩令」，原本打算把建議提名期，注意只是建議、尚未正式刊憲的特首提名期，或由原來介乎2月15日至3月2日有所推遲。基於3月27日選舉日經已刊憲，「327」選出下屆行政長官更是鐵板釘釘大事，不可能有所動搖，故頂多只能稍為延遲「提名期」。

之不過，選舉規則亦規定了提名期必須有14天，兼且提名期完結後21日才可選舉特首，故沙半山屈指一數，提名期頂多由介乎2月15日至3月2日，延遲至介乎2月21日至3月7日。換言之，搞咗一大輪，身水身汗，只會推遲刊憲日期頂多五六日，為何這麼大費周章呢 ?

3月27日行政長官選舉，將決定7月1日起誰人入主禮賓府。（資料圖片）

本周四北京有重要會議

沙半山秉承「唔明查到明」的袁國勇精神，即時全力打探，終於獲悉原來北京要到本周四才開重要會議，屆時料對香港事務作出重大決策，料拍板祝福誰是特首真命天子 ? 最起碼是獲祝福的入閘選特首名單可以敲定。所以，突然拋出「暫緩令」煞停一切，直至上述重要會議開完為止。

一位友好向沙半山透露，所以連日內有意問鼎特首寶座的疑似候選人，可謂各出奇謀，例如：本可清楚公開否認有意競逐特首的前世衞總幹事陳馮富珍，迄今並未公開否認唔選特首喎！不排除她一俟收風清楚，本身是否真獲祝福，再作公開宣布之決定。

至於現任特首林鄭月娥更是勵精圖治，連日在嚴懲國泰及高官洪門宴一事，都顯得格外英明果斷。而前任特首梁振英更頻頻接受報章訪問，大談治港理念，為香江出謀獻策，東山再起之勢，呼之欲出！故此，沙半山思疑，不排除各位疑似候選人，其實都獲悉「120」是十分重要的一天，故極力爭取在「120」之前，盡情展示本身漂亮羽毛，爭取北大人終極拍板之前，作出有利予本身的重大決定。